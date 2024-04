A murit Doru Viorel Ursu

Doru Viorel Ursu, fost ministru de Interne, judecator militar si autor, a murit, a confirmat familia.

Cu profunda tristete, anuntam trecerea la cele vesnice a domnului Doru Viorel Ursu, o figura marcanta a vietii politice si juridice romanesti.

Doru Viorel Ursu s-a nascut la Drobeta Turnu Severin pe 1 martie 1953. A absolvit Facultatea de Drept din Bucuresti in 1976 si a activat ulterior ca procuror la Procuratura Sectorului 2.

Cariera sa a cunoscut o ascensiune remarcabila, fiind numit ministru de Interne in Guvernul Petre Roman in perioada 1990-1991. A jucat un rol esential in reformarea sistemului de justitie din Romania post-comunista, a contribuit la consolidarea statului de drept si la respectarea drepturilor omului.

Pe langa cariera sa politica, Doru Viorel Ursu a excelat si in domeniul juridic, a fost judecator militar si ulterior conferentiar universitar la Facultatea de Drept din Bucuresti.

A publicat numeroase carti, printre care „Colivia cu ciori vopsite”, „Sange si carne de om”, „Ministru de interne: Radiografia unei lovituri de stat”, „Ministru de interne: Inceput de sfarsit „, „Sah mat la Romania”, “Tara ultimului soldat” si “Umbre”, prin care a demonstrat o profunzime a gandirii si o pasiune pentru domeniul juridic.

Doru Viorel Ursu a fost un om de o onestitate impecabila, un patriot convins si un luptator pentru democratie. Moartea sa reprezinta o pierdere majora pentru Romania si pentru toti cei care l-au cunoscut si apreciat.

Familia indurerata va anunta locul de depunere, data inhumarii si roaga opinia publica sa manifeste discretie cu privire la acest trist eveniment. Odihneasca-se in pace!”, a anuntat familia intr-un comunicat de presa.