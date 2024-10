A plagiat Kamala Harris?

Vicepreședinta Kamala Harris este acuzată de plagiat într-un volum despre infracționalitate publicat în anul 2009. Investigația îi aparține unui vânător de plagiate din Austria, Stefan Weber. Un activist conservator din SUA, Christopher Rufo, a detaliat descoperirile austriacului și a contactat redacția The New York Times, pentru a publica un articol despre presupusul plagiat. Atacurile campaniei republicane împotriva lui Harris include acuzații că nu este autentică, că nu știe ce cauza sprijină și că nu-și poate exprima pozițiile cu propriile cuvinte. Suspiciunile de plagiat sunt considerate o nouă dovadă în acest sens.

Rezultatul a fost un articol semnat de redactorii The New York Times care o disculpă pe Kamala Harris și îl acuză pe Rufo pentru că s-a declarat împotriva ”regimului ideologic rasial al stângii” și că a realizat mai multe investigații de plagiat îndreptate împotriva unor intelectuali de culoare din SUA. Ziarul american atrage atenția că, în mod suspect, Rufo a sugerat că studiile academice care au marcat carierele unor profesori in domeniul diversității, echității și incluziunii nu au fost la fel de riguroase ca în alte domenii. ”Unii profesori universitari caracterizează campania (lui Rufo) drept rasistă”, mai scrie The New York Times.

The New York Times a relatat despre doar cinci din cele 18 pasaje plagiate din cartea semnată de Kamala Harris (Smart on Crime, publicată în 2009, atunci când actuala candidată la președinția SUA era procuror districtual în San Francisco) și arată că nu este vorba decât despre 500 de cuvinte într-o lucrare de 65.000 de cuvinte și 200 de pagini, iar articolele și volumele din care Harris ar fi plagiat figurează în bibliografia de la finalul cărții. The New York Times concluzionează că niciunul dintre pasajele în cauza nu a preluat idei ale altor autori fără a-i cita, fiind doar descrieri ale unor programe și informații statistice. ”Procentul din lucrare acuzat de plagiat se reduce mai degrabă la o eroare, nu la o fraudă comisa cu intenție”, spune un specialist citat de The New York Times.

Spre deosebire de The New York Times, publicațiile conservatoare au fost mult mai acide la adresa lui Harris. ”Integritate nu este nicidecum primul cuvânt care îți vine în minte pentru a o caracteriza pe Kamala Harris. I se potrivește mai degrabă „norocoasă”: rareori se întâmplă ca un vicepreședinte foarte prost sa-i urmeze unui președinte si mai incompetent”, scrie cotidianul britanic The Telegraph, într-un articol despre acuzațiile de plagiat, în care amintește și de un discurs al lui Joe Biden din campania prezidențială din 1987, în care a plagiat copios discursul unui lider laburist britanic. ”Contrastul dintre Harris și candidatul republican la vicepreședinție este foarte mare. JD Vance a devenit cunoscut după ce a publicat un bestseller de referință, Hillbilly Elegy, care a devenit scenariu nominalizat la Premiul Oscar și a fost îndrăgit de liberali. Poate că Vance este «ciudat», așa cum spun democrații, însă cu siguranță are substanță – ceva la care Harris poate doar să viseze”, scrie The Telegraph.

Echipa de campanie a Kamalei Harris a emis un comunicat în care a respins acuzațiile de plagiat, spunând că sunt acțiuni ale ”agenților de dreapta” care ”sunt disperați că vicepreședinta se bucură de sprijinul unei coaliții bipartizane”. ”Cartea aceasta a fost publicată acum 15 ani, iar vicepreședinta Harris a citat toate sursele și statisticile în notele de subsol si de la finalul cărții”.

De partea cealaltă, candidatul republican JD Vance a scris pe Twitter: ”Salut, sunt JD Vance. Mi-am scris singur cartea, spre deosebire de Kamala Harris, care și-a copiat cartea de pe Wikipedia”.