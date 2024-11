ABC News: Elon Musk intervine la angajarea personalului lui Trump

Miliardarul Elon Musk intervine asupra deciziilor de angajare a personalului lui Trump, au declarat surse pentru ABC News.

După ziua alegerilor, Elon Musk a devenit o figură influentă pe orbita președintelui ales Donald Trump, jucând un rol semnificativ în modelarea viitoarei administrații, spun mai multe surse pentru ABC News.

Cel mai bogat om din lume a petrecut aproape fiecare zi la Mar-a-Lago cu Trump, spun mai multe surse pentru ABC News.

Musk a apărut în fotografia de familie a lui Trump în noaptea alegerilor, a fost văzut luând masa cu viitoarea primă doamnă Melania Trump și a jucat golf cu familia Trump în weekend.

Dar prezența sa se întinde cu mult dincolo de asta, surse spunând pentru ABC News că Musk cântărește acum alegerile de personal ale lui Trump.

Musk a fost prezent la cel puțin două convorbiri telefonice pe care președintele ales le-a avut cu lideri străini, au declarat surse pentru ABC News. În timpul unei convorbiri cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, săptămâna trecută, Trump i-a înmânat chiar telefonul lui Musk pentru a putea vorbi și cu Zelensky, au declarat surse pentru ABC News. Musk a fost prezent și la o convorbire cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan, au spus surse.

După ce Trump a spus că a ales-o pe reprezentanta Elise Stefanik pentru a fi ambasadorul său al SUA la Națiunile Unite, Musk și-a exprimat îngrijorarea pe platforma sa X cu privire la modul în care această alegere ar putea avea impact asupra potențialului de majoritate subțire a republicanilor.

„Elise este minunată, dar ar putea fi prea riscant să o pierzi din casă, cel puțin deocamdată”, a postat Musk luni dimineața devreme.

Duminică, Musk a intervenit în cursa pentru conducerea Senatului republican, susținând senatorul republican din Florida Rick Scott.

Elon Musk este, de asemenea, apropiat de Howard Lutnick, care conduce tranziția lui Trump la Casa Albă.

Donald Trump wanted Elon Musk to join his family photo. I love their friendship. 🥺 pic.twitter.com/w0edRbAX6F

— Tiffany Fong (@TiffanyFong_) November 11, 2024