Accesul copiilor la ecrane trebuie strict limitat

Expunerea la ecrane trebuie să nu existe pentru copiii mici, cu vârste până la doi ani, și redusă la maxim trei ore pentru adolescenți, recomandă autoritățile sanitare din Suedia.

Părinții ar trebui să fie atenți cum folosesc ecranele și să le explice copiilor ce fac pe telefoane atunci când le utilizează în prezența lor.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani nu trebuie să stea mai mult de o oră în fața ecranelor, iar pentru cei între 6 și 12 ani, două ore este limita recomandată. Maximul de trei ore este permis tinerilor între 13 și 18 ani. Cei mici nu au voie să folosească ecrane înainte de culcare. De asemenea, nu ar trebui să se permită ecranele în dormitoare noaptea.

,,Știm că utilizarea media digitală poate avea efecte negative asupra sănătății, inclusiv agravarea somnului și simptome de depresie… Cu aceste recomandări adecvate vârstei, există acum un sprijin important pentru copii și tineri, părinți și alți îngrijitori, pentru o utilizare mai sănătoasă, conștientă și responsabilă a ecranelor și a mijloacelor digitale… Sănătatea copiilor plătește prețul pentru profiturile companiilor de tehnologie”, a spus ministrul suedez al afacerilor sociale, Jakob Forssmed.

Cel mai bun exemplu în privința utilizării ecranelor vine de la părinți. „Ca părinți, sunteți un model de urmat.”, a explicat Helena Frielingsdorf, investigator al autorității de sănătate publică.

În Franța, un raport realizat de experți la comanda președintelui Emmanuel Macron interzice utilizarea smartphone-ului pentru copiii cu vârsta până la 13 ani. Același raport recomandă interzicerea accesului la rețelele sociale convenționale cum ar fi TikTok, Instagram și Snapchat până la 18 ani.

Raportul are în vedere protecția celor mici de „strategia de atragere a atenției copiilor, bazată pe profit, a industriei tehnologice, folosind toate formele de influență cognitivă pentru a-i închide copiii pe ecrane, a-i controla, a-i reangaja și a-i monetiza”.

Raportul explică folosirea copiilor ca ,,mărfuri″ pe această piață și precizează că „Vrem ca [industria] să știe că am văzut ce fac și nu îi vom lăsa să scape cu asta”.

Smartphone-urile și ecranele ar trebui limitate și în maternități, pentru a favoriza relația mamelor cu bebelușii lor, se spune în raport. Ecranele trebuie interzise și în grădinițele pentru copiii sub șase ani. Copiilor din școlile primare nu trebuie să li se permită lucrul pe tabletă, decât în cazul unei dizabilități. A fost sugerată și interzicerea jucăriilor interconectate, excepție făcând cele pentru povestiri audio.

„Înainte de vârsta de șase ani, nici un copil nu are nevoie de un ecran pentru a se dezvolta. De fapt, ecranele le pot opri dezvoltarea corectă la această vârstă.”, a spus Servane Mouton, neurolog și conducător al grupului de experți care au întocmit raportul.

Un studiu realizat în 19 țări europene a arătat că 80% dintre copiii cu vârsta între 9 și 16 ani folosesc telefonul pentru a intra online zilnic sau aproape zilnic. De asemenea, un sondaj recent a indicat faptul că, în SUA, 42% dintre copii dețin un smartphone până la vârsta de 10 ani și 91% până la vârsta de 14 ani. În Marea Britanie, 91% dintre copii dețin un smartphone până la vârsta de 11 ani, conform autorității de reglementare a comunicațiilor.

În România, s-a interzis elevilor utilizarea smartphone-ului în școli, încă din 2016. Ministerul Educației recomandă să nu se permită accesul la ecrane copiilor cu vârste de până la 2 ani și o expunere de maxim o oră pe zi pentru cei cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani. Este prioritară dezvoltarea cognitivă și emoțională a celor mici.

Ion-Oroles Manolache