Mai mulți călători se aflau în cele două mijloace de transport în comun, un tramvai și un autobuz, care s-au ciocnit.

„În urma cu scurt timp s-a produs un accident rutier între un tramvai și un autobuz STB, str. Brașov intersecție cu Drumul Taberei.

În urma evaluarii SMURD sunt 8 victime (conștiente), dintre care 7 doresc transport la spital. Nu sunt persoane încarcerate.

Au fost alertate 1 autospecială de stingere, 3 SMURD, 1 autospecială pentru transport victime multiple”, transmite ISU București.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului și cine se face vinovat.