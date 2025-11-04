Mai mulți călători se aflau în cele două mijloace de transport în comun, un tramvai și un autobuz, care s-au ciocnit.
„În urma cu scurt timp s-a produs un accident rutier între un tramvai și un autobuz STB, str. Brașov intersecție cu Drumul Taberei.
În urma evaluarii SMURD sunt 8 victime (conștiente), dintre care 7 doresc transport la spital. Nu sunt persoane încarcerate.
Au fost alertate 1 autospecială de stingere, 3 SMURD, 1 autospecială pentru transport victime multiple”, transmite ISU București.
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului și cine se face vinovat.
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.