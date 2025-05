Actor celebru decedat

Doliu în lumea filmului. Actorul Ed Gale, care a dat viață păpușii ucigașe Chucky în filmul cult „Child’s Play”, a murit. Avea doar 61 de ani. Vestea tristă a fost confirmată de nepoata sa, Kayse Gale, care i-a adus un omagiu.

„Ed Gale și-a luat rămas-bun și acum are un nou spectacol în viața de apoi”, a scris nepoata actorului. „Ed a plecat la drum spre California când avea 20 de ani, cu 41 de dolari și un vis, și nu s-a uitat niciodată înapoi. A luminat ecranele de cinema cu filme cult ca „Howard the Duck” și „Chopper Chicks in Zombie Town”, și a fost mereu mândru de prezența sa la convenții, de care nu s-a săturat niciodată să vorbească”.

Conform TMZ, actorul a murit marți într-un centru de îngrijire paliativă.

Gale s-a născut cu nanism și și-a făcut debutul pe marele ecran în filmul de comedie fantastică „Howard the Duck” din 1986. Interpretarea lui Chucky în 1988 i-a adus faima și a revenit în rolul păpușii ucigașe în două continuări ale seriei.