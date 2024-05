Adrian Vasile, out de la CSM

Adrian Vasile a fost cooptat în staff-ul CSM București încă din anul 2014 și a fost numit în octombrie 2019 antrenor principal al echipei, fiind practic implicat în mod direct în toate succesele clubului. Din cei 5 ani petrecuți la clubul bucureștean ca principal, primul sezon a fost întrerupt de pandemia de Covid atât în EHF Champions League, unde echipa era calificată în sferturile de finală, cât și în Liga Florilor MOL, unde CSM era în vârful clasamentului, la egalitate de puncte cu rivala SCM Rm. Vâlcea, dar cu un joc mai puțin disputat. În următorii 4 ani a câștigat de trei ori liga națională de handbal feminin, Cupa și Supercupa României. În EHF Champions League, echipa a ajuns mereu în faza sferturilor de finală, adunând în total 9 prezențe în primele 8 formații, performanță cu care nu se mai poate mândri decât Gyor ETO. După ratarea calificării în Final4-ul EHF Champions League, Adrian Vasile a condus echipa în cele patru etape din campionatul intern rămase până la sfârșitul sezonului, conform înțelegerii cu conducerea clubului. Astfel partida cu SCM Universitatea Craiova de vineri 17 mai a fost ultima pentru CSM București cu Adrian Vasile antrenor principal.

„Sunt mândru de cei zece ani în care am lucrat la CSM București. Aici am putut experimenta toate aspectele profesiei de antrenor și am acumulat o experiență fantastică. Sunt mândru de toate titlurile pe care le-am câștigat cu clubul în ultimii ani, sunt mândru de staff-ul și jucătoarele alături de care am lucrat, precum și de oamenii din club și de fanii noștri fantastici. CSM a devenit o parte din viața mea, iar acum vreau să folosesc toate cunoștințele câștigate într-un club atât de puternic pentru un nou proiect în handbal. Aștept cu nerăbdare viitorul și drumul care mi se așterne înainte”, a declarat Adrian Vasile.

Antrenorul Adi Vasile avea la CSM un salariu de 10.000 de euro pe luna net, 11.200 brut, și spunea mereu că nu este remunerat la justa lui valoare.