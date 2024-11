Al nostru, mai breaz decât liderii UE. Marcel Ciolacu voia ca vila lui să rămână secretă

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a arătat indignat că Nicolae Ciucă a făcut publică adresa vilei lui de la RA APPS.

Asta în condiţiile în care adresele reşedinţelor oficiale ale premierilor UE sunt publice.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, sâmbătă, la la Prima TV, dacă după trei ani a ajuns la cuţite cu preşedintele PNL, Nicolae Ciucă.

”Eu nu am ajuns la cuţite. În primul rând nu crede nimeni aşa ceva. În al doilea rând, dacă vă referiţi la ultima postare, eu n-am crezut că un om care a ajuns la acest nivel politic poate să facă un astfel de gest, să dea locuinţa şi adresa oficială a primului ministru al României, fiind preşedintele Senatului. Deja am o problemă, capacitatea domniei sale de a conduce un stat. Mă mir cum a condus cu o astfel de abordare funcţia de prim-ministru. O spun din tot sufletul şi fără să o fac cu răutate. Chiar am fost surprins. Nu cred că vreodată… (…) E un gest care îl descalifică total. E un gest pe care nu-l face nimeni în lume. Nu am auzit într-o ţară din Europa să se facă aşa ceva”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a fost întrebat dacă nu vede şi puţin şantaj în solicitarea lui Nicolae Ciucă de a fi făcută publică lista vizitatorilor vilei RA APPS în care Marcel Ciolacu locuieşte.

”Cred că nu. Cred că vrea să ştie exact ce membri ai Partidului Naţional Liberal au fost pe la mine pe acasă. Au fost membri ai Partidului Naţional Liberal, cum au fost ai Partidului Social Democrat”.

Chestionat dacă Nicolae Ciucă a fost la el acasă, Ciolacu a răspuns negativ.

Candidatul PSD a fost mai întrebat dacă a solicitat să nu aibă pază la locuinţa sa.

”Da. Nu că am solicitat, am semnat că nu doresc pază”, a adăugat Marcel Ciolacu.

El a precizat şi că şefii serviciilor secrete nu au fost la el acasă.

”Nu, exclus aşa ceva. Totuşi locuinţa e ceva intim, de familie. Fiul meu a fost aseară la mine împreună cu căţelul, că nu am voie să merg în parc cu căţelul şi cu el, pentru că, pe urmă e recunoscut de lume în parcul în care se plimbă în fiecare seară cu soţia şi cu căţelul. Şi le dau dreptate aici. Le-aş aduce o presiune în plus. Măcar cu căţelul lasă-mă să-mi fac şi eu o poză, că e un labrador, multe lume are labradori”, a mai declarat preşedintele PSD.

In UE reşedintele oficiale ale premierilor sunt publice, cea mai cunoscută fiind Downing 10, unde locuieşte şi îşi are biroul premierul Marii Britanii.

