(VIDEO) Incendiul de la Palatul Versailles

Un incendiu a izbucnit marţi la Palatul Versailles, conducând la evacuarea vizitatorilor aflaţi în interiorul castelului, unul dintre cele mai aglomerate situri turistice din Franţa. Incendiul a fost adus sub control, a declarat un purtător de cuvânt, citat de Reuters.

Palatul, construit în secolul al XVII-lea pentru regele Ludovic al XIV-lea, a fost principala reşedinţă regală până la Revoluţia Franceză şi răsturnarea monarhiei, în 1789.

„Pompierii au sosit. Nu mai este fum, nu mai sunt flăcări şi nu există pagube la colecţia” palatului, a precizat purtătorul de cuvânt.

Incendiul a izbucnit într-o zonă a acoperişului unde se efectuau lucrări de renovare, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Peste şapte milioane de persoane vizitează anual Palatul Versailles.

În această vară, palatul va găzdui evenimentele ecvestre de la Jocurile Olimpice.

În 2019, un incendiu a mistuit acoperişul catedralei Notre-Dame din Paris. Flăcările au cuprins turla şi au fost la un pas să distrugă clopotniţele principale. În întreaga lume, telespectatorii au privit cu groază cum clădirea medievală era mistuită de flăcări.

Versailles is burning near Paris – the roof caught fire.

Visitors and palace workers were evacuated. Firefighters are currently putting out the fire pic.twitter.com/KrXZgymYaO

— S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 11, 2024