Alegerile cu „actorii statali” Ciolacu și Iohannis

„Actorul statal” implicat în anularea alegerilor prezidențiale, cel risipit prin calculatoarele din peste 30 de țări, n-a fost încă descoperit. Din păcate, și pentru că n-a fost căutat niciodată de nimeni și în România. Prea ne-am dus cu toții ca la un ordin spre ruși și spre chinezi. Or, beneficiarii principali ai acestor alegeri, inclusiv pe termen mediu, nu sunt nici rușii, nici chinezii, nici extremiștii, nici antisemiții. Luînd urma cîștigurilor, apar cu totul alții. După beneficiile obținute, ar trebui să ne îndreptăm privirile spre Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu. Primul s-a ales cu o prelungire de mandat cînd toată lumea și din țară și din Europa voia să scape de el. Și spre Marcel Ciolacu, cel care după care s-a umplut de ridicol, de găinăreli și de gafe, de bîlbe și de răzgîndiri, de demisii și de căderi s-a reinstalat „victorios” și „salvator” la comanda banilor publici din Piața Victoriei.

Ca și în cercetarea hoțiilor pe bază de „follow the money”, n-avem decît să urmărim profitorii acestei operațiuni de manipulare. Că vrem, că nu vrem, căile logicii ne duc către cei doi.

În campania electorală și înaintea ei s-au străduit să ne bombardeze cu vești bune și cu tot felul de promisiuni de dezvoltare, de bunăstare, de creșteri de salarii și de pensii:

„Ministerul Muncii are un contract cu Banca Mondială, convenit de către Comisie, vin anumite rapoarte, noi spunem cum dorim noi și cum se adaptează României, se refac rapoartele. Cu adevărat, în ce privește Legea pensiilor, am intrat într-o procedură mai alertă.” (M. Ciolacu)

Și ne-au făcut cu Banca Mondială un fel de „lege la cerere” croită după mintea lui Ciolacu și a Simonei Bucura Oprescu. Cică venea fericirea peste țară și peste nemulțumiți. Și unii au cîștigat, alții au pierdut sau au rămas blocați. Pe urmă au făcut din bulibășeală un mare succes, o recompensă (să nu zic un premiu!) care să-i încurajeze pe votanții mai vîrstnici.

Și ce a urmat?

„Guvernul va aproba o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare până la sfârşitul anului pentru încadrarea în ţinta de deficit asumată”.

A fost minciuna atomică menită să spună oamenilor că Palatul Victoria va fi palatul eficienției românești, cu cheltuieli mai puține și cu disciplină financiară, mai ales că precedenții au fost de-a dreptul destrăbălați:

„Aţi mai auzit aşa ceva? În Guvernul României, proiectul PNRR nu există! Astfel de oameni s-au ocupat de banii dumneavoastră” (tot M. Ciolacu)

Palatul Ordinii din mînărelile lui Ciolacu urma să fie și centrul de luptă împotriva evaziunii fiscale:

„Vreau să eliminăm toate portițele prin care se face evaziune fiscală în România”. (tot el)

Ordine, legalitate și disciplină și nimic mai mult. Nu ca la guvernanții precedenți! Și un stat model, nu unul hoțesc și bramburit cum a fost cel condus de „guvernul meu”.

„Am spus de la început că statul trebuie să fie primul care face economie. De aceea, limităm şi reducem cheltuielile bugetare până la sfârşitul acestui an. Trebuie să ţinem deficitul sub control şi să nu punem în pericol fondurile europene sau PNRR”.

„Noi încercăm în continuare să ne încadrăm în 4,4%, asta este ţinta asumată de către România, dar avem şi această discuţie că este posibil să depăşim acest deficit. Sub nici o formă nu vom avea un deficit mai mare de 6%. Conform uzanţelor, el trebuie să fie cel puţin cu 0,5% mai mic decât 6,2, cât a fost anul anterior”, a zis tot Ciolacu.

Și a făcut-o lată! A ieșit peste 9%. România bugetofagă a ajuns la cele mai mari datorii din istorie. Și cînd țara l-a privit mai atentă pe buzoianul înfloritor a descoperit și legăturile cu Nordis, și înțelegerile pe-o mînă cu Grindeanu, și zborurile cu avioane de lux spre Monte Carlo, și afacerile nepoțelului meu („are o casă la Buzău, pe care o plătește în rate, n-are apartament în București, are o mașină de la companie; e un om normal“.)

Destul de repede și de clar a ieșit la iveală că Marcel Cilolacu nu-i decît un munte de vorbe, un lung șir de minciuni rostite mieros și convingător, cu aer de călugăr în post și rugăciune pe care nu-l trădează decît fălcile și burta. S-a văzut repede că prea-cinstitul și prea patriotul nostru era un aventurier care știa de fondurile suplimentare pentru Președinție, de casa pentru Iohannis, de cheltuielile pentru vila sa cuibușor de nebunii, că nu-i decît un descurcăreț care trebuie înlăturat.

Alegătorii au înțeles că lui Ciolacu nu-i rămîne decît să se predea la vot și la DNA.

„Situaţia s-a deteriorat, accelerat în majoritatea statelor UE, începând cu a doua parte a lunii octombrie, iar acest lucru nu avea cum să ocolească România. Noi avem deja un deficit ridicat în acest an deoarece cheltuielile au fost mai mari cu 69 de miliarde de lei, adică 3,92% din PIB faţă de ceea ce era prevăzut în buget. Însă niciun om de bună credinţă nu poate critica că am mărit pensiile de două ori şi am eliminat inechităţile pentru 3,8 milioane de pensionari sau că am majorat salariile profesorilor, medicilor, poliţiştilor sau militarilor” Pentru merite deosebite.

Pentru „merite deosebite”, electoratul i-a călcat în picioare. A plîns, a demisionat, s-a căit, a cîrtit, și s-au anulat alegerile. Ca la iluzionism, în ciuda rezultatelor evidente, Marcel Ciolacu este la putere și nu se gîndește nimeni să-i interzică participarea la alegerile prezidențiale. Ba, pe „teoria furtului ruso-chinez”, ar putea să încerce iar din postura de mare nedreptățit.

Și cu pieptul umflat, cu vocea dreasă și cu nepriceperea în scăfîrlie a ieșit și a zis despre Ordonanța trenuleț (un fel de„banii sau viața):

„Fiecare leu plătit la salariu va fi justificat prin criterii de performanţă şi evaluări. Angajările la stat vor fi îngheţate în anul 2025 şi vom trece rapid la desfiinţarea şi comasarea de instituţii şi agenţii publice. Vom prelua un model deja consacrat şi vom înfiinţa Departamentul pentru Eficientizarea Activităţii Guvernamentale, care va reduce cheltuielile statului cu 1% din PIB anul viitor. În acest departament, care va fi cu specialişti din alte zone guvernamentale, se va lucra pro bono”…

„În același timp, trebuie să luăm măsuri de creștere a veniturilor la bugetul de stat. Am adoptat acele măsuri care sunt cuprinse în reforma fiscală din PNRR cu cel mai redus impact asupra creșterii economice. Am refuzat să tăiem de la investiții sau să creștem impozitul pe profit sau pe venit, la fel cum am refuzat creșterea TVA care ar fi dus la creșterea inflației. Așadar, eliminăm toate facilitățile fiscale și creăm un sistem fiscal echitabil. Reducem gradual pragul de impozitare la microîntreprinderi pentru a evita un șoc în economie. Vor fi afectate circa 30 de mii de IMM-uri, adică 10% din total, dar vom încerca să le sprijinim prin alte scheme de ajutor de stat. De asemenea, introducerea impozitului pe construcții speciale nu se aplica decât după ce vor fi emise normele și după ce ministrul Finanțelor va avea discuții cu marile companii care vor urma să aibă investiții”, a precizat Marcel Ciolacu. El a mai spus că guvernul va încerca să acorde sprijin pentru pensionari și cei cu venituri mici. Am un mesaj special pentru pensionari și pentru românii cu venituri mici. Măsurile pe care le luăm astăzi ne dau încredere că atunci când vom face bugetul de stat în ianuarie vom găsi resursele financiare fie pentru a acorda un sprijin one-off pentru pensiile mici și medii, fie să indexăm pensiile cu rata inflației în a doua parte a anului. De asemenea, vom reduce gradual povara fiscală pe muncă cu până la 5 puncte procentuale, în cazul salariilor mici și a familiilor cu copii. Și mai solicit tuturor companiilor din România un moratoriu de 6 luni de zile pentru înghețarea prețurilor și solidaritate cu populația și Guvernul României. Ca prim-ministru, sunt pregătit pentru orice critică. În acest mandat nu am de gând să fiu popular, ci să fiu extrem de eficient. Cu alte cuvinte, criticați-mă pe mine, dar lăsați România să meargă înainte și să se dezvolte”.

Nu vi se pare logic că Marcel Ciolacu este principalul cîștigător al anulării alegerilor prezidențaiale și că aliatul său discret Klaus Iohannis nu este străin? După cum au evoluat lucrurile, inclusiv alegerile, nu vă colindă bănuiala că în spatele hotărîrilor Curții Constituționale a României sunt și ei doi, iar nu pericolul ruso-chinez venit pe conturile de TikTok?

Și că după „Ordonanța trenuleț” ne așteaptă ordonanța „Marfar fiscal”?