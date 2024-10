Alegerile din America: Cu cine votăm?

Întrebarea e retorică și fără rost. Libertatea de alegere e iluzorie. De fapt ne-a spus-o

scriitorul Mark Twain acum peste o sută de ani.

„Dacă alegerile ar fi libere nu ne-ar mai da voie

să votăm.” Și totuși sub iluzia democrației mergem la vot. Că întodeauna, în America alegem

între două variante: republicani sau democrați. Există și canditati independenți din partea unor

partide minore, dar sunt opțiuni pro-formă fără nici o șansă. Arată însă bine la decor.

Putem totuși alege, nu că pe timpul automobilului Ford-22. Mașînă era atât de căutată acum o sută de

ani încât compania a anunțat publicul într-un slogan plin de humor că „Puteți alege atomobilul în

orice culoare atâta timp cât alegeți culoarea neagră.” Astăzi avem două opțiuni. Care e totuși

diferența dintre republicani și democrați?

În principiu, partidul republican ar trebui a fie conservator, adică pro-libertate personală,

pro-familie, pro-religie și teoretic anti-comunist. Spun teoretic, pentru că realitatea de azi e gri și

e greu să mai distingi nuanțele culorilor. Republicanii se pronunță totuși pentru reducerea

impozitelor, ceace atrage clasa miljlocie, dar insistă să reducă și impozitele marilor companii și

oameni de afaceri. Până la urmă, greul cade tot pe clasa mijlocie.

Fostul președinte Ronald Reagan a fost clar pro-business și și-a motivat opțiunea cam așa: „Cu cât oamenii de afaceri

câștigă mai mult, cu atât mai mult le scapă printre degete câte ceva și pentru ceilalți.” Cinic și

adevărat, dar între timp a fost trezită din somn clasa de jos a societății și acuma, pe drept sau fără

nici un drept, și-a mărit pretențiile. În ce mă privește, de mai mulți ani m-am înregistrat că

independent pe listele electorale. Pentru mine, gestul reprezintă „independența de cuget;” pentru

societate este un vot de blam pentru cele două partide care domină America.

Ce vor însă democrații? În linii mari, se pronunță pentru clasele de jos, dar culmea e că

liderii lor sunt printre cei mai bogați indivizi din Ameica. Ei vor chipurile să ajute sărăcimea

luând de la toți ceilalati. Cu alte cuvinte, vor democrație socială pe seama noastră, a celor care ne

zbatem și muncim. Altfel, din punct de vedere moral, democrații au uitat de Dumnezeu și

interpretează libertățile în mod licențios: libertate pentru minoritari de toate felurile, inclusiv

pentru persoane cu deviații sexuale; respectarea unor drepturi aberante pentru rău-făcătorii

condamnați și aflați în închisori; dreptul la imigrare în SUA al oricăror indivizi indiferent de

pregătire și de antecedente penale; dreptul la asistență socială perpetuă pentru cei care s-au

îndulcit la miere și au uitat să muncească etc.

Tot în tabăra democraților s-au aciuit și ecologiștii, neo-marxiștii rebotezati între timp progresiști, și alți rătăciți care nu-și găsesc locul și rostul

social. Deci, pentru ce vor vota Americanii în câteva zile?

Se știe de când lumea că banii cumpără puterea și puterea controlează banii. În prezent

banii au cumpărat puterea politică în America; puterea politică controlează banii în China; și

Rusia încearcă, fără mare succes, să le combine și să le controleze pe amandoua. Altfel, în Statele

Unite magnații conservatori susțîn în majoritatea lor partidul republican iar cei liberali susțîn

partidul democrat. Dacă până acum lupta se purta în culise, la ora actuală confruntarea e pe față.

În general, în urmă analizelor și sondajelor, tendințele electorale sunt bine cunoscute, dar lupta

continuă până în ultimele zile pentru a obține voturile alegătorilor nedecisi.

Tot în general, republicanii se bazează în primul rând pe populația albă, în special bărbați, în timp ce democrații

adună voturile majorității populației de culoare, a hispanicilor, și a imigranților de proveniență

recentă. Tot pentru democrați votează și grupurile LGBT și cei care trăiesc din asistență socială.

Unele minorități sunt totuși divizate. Din punct de vedere etnic, evreii americani, de pildă, sunt

liberali, dar în ultima veme mulți au devenit republicani. Pe de altă parte, arabii americani sunt

majoritatea democrați și deși nu sunt în număr mare, voturile lor devin importante în situații

limita că cea actuală. În consecință, și în mod special în condițiile de război din Israel, cele două

partide trebue să fie foarte atente față de minoritățile menționate. Odată la patru ani, fiecare vot și

fiecare votant contează!

Referitor la candidații prezidențiali din acest an, unii analiști admit că Donald Trump are

câteva defecte în timp ce despre Kamala Harris se spune că nu are nici o calitate. Fostul

președinte e considerat dur și nesupus, dar are convingeri ferme. Prin comparație, Harris nu pare

să aibă nici o convingere proprie și nici nu e pregătită pentru funcția prezidențială. Ea a fost

investită de anumite grupuri din umbră unde se fac adevăratele jocuri politice. Acele grupuri au

ales-o pentru că și-au dat seama prea târziu că Biden nu mai avea nici o șansă și nu mai era timp

pentru pregătirea unui alt candidat. În ce privește marii magnati, aceștia ar trebui să-l prefere pe

Trump, dar se pare că nu îl au la suflet pe motiv că e imprevizibil și greu de controlat. Trump

vrea că el personal să-i controleze pe magnati și aici e o mare problema. În lumea politică de azi

trebue să lucrezi în echipa și să faci compromisuri dacă vrei să ai succes și să te menții la putere.

Trump conduce totuși în ultimele sondaje, dar e bine să nu subestimăm nici odată manevrele din

spatele scenei.

În consecință, la ce să ne așteptăm și cum ar putea afecta alegerile din America situația

social-politică a României? În principiu, nu anticipez schimbări mjore. În pofida declarațiilor

publice, America va continuă aceiași politică. Ea nu se va schimbă ușor, dar se va schimbă

radical restul lumii și America riscă să fie depășită de evenimente. Vorba lui Carageale, „dacă nu

mergi înainte dai înapoi.” În aceste zile, America e surprinsă de realinierea care are loc în lume,

și noile realități geopolitice pot duce la o catastrofă globală pentru care nimeni nu este pregătit.

Aici e marea provocare a Americii și a întregii lumi!

În ce privește țară noastră, prin parafrazare, România e prea departe de Dumnezeu și prea

aproape de Rusia… Conducătorii politici români se vor replia și vor face orice să rămână la

putere. Și dacă Dumnezeu le luminează mințile, dacă, vor face ceva și pentru oamenii de rând…

Nicolae Nicholas Dima, USA, 24 octombrie 2024.