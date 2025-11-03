BREAKING NEWS Doi români răniți la Roma. Reacția MAE VIDEO

MAE: Există confirmarea faptului că doi dintre muncitorii răniți sunt români. Cei doi sunt în vârstă de 48, respectiv 66 de ani, sunt lucizi și comunică.

O parte dintr-un turn medieval situat în apropierea celebrului Colosseum din Roma s-a prăbușit în cursul zilei de luni, în timpul  unor lucrări de renovare. Centrul Romei este blocat. Turnul continuă să cadă. Turnul face parte dintr-un ansamblu istoric de clădiri aflat în imediata vecinătate a Colosseumului, inclus în zona de protecție a patrimoniului mondial UNESCO.

UPDATE 17:20 Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a publicat într-o postare pe contul său de Facebook, o actualizare referitoare la situația muncitorilor răniți în cazul monumentului prăbușit astăzi la Roma. Ea a precizat că există confirmarea faptului că doi dintre muncitorii răniți sunt români. Cei doi au vârstele de 48, respectiv 66 de ani, sunt lucizi și comunică.

Monumentul istoric a suferit daune materiale semnificative, iar patru muncitori au fost implicați.

Un muncitor în vârstă de 64 de ani a fost scos în viață de sub dărâmături și transportat la spital în cod roșu, suferind un traumatism cranian. El se afla în partea cea mai afectată a turnului.

Muncitorul care este în stare gravă este de naționalitate română, scrie presa italiană.

Alți trei muncitori, care lucrau pe schelele de susținere ale turnului și au rămas blocați după prăbușire, au fost recuperați de pompieri cu ajutorul unei autoscări. Niciunul dintre ei nu ar fi rănit. Cei trei au refuzat să meargă la spital.

Zona a fost imediat evacuată de echipele de intervenție, pompierii intervenind la fața locului.

Potrivit autorităților italiene, o porțiune a structurii superioare a turnului s-a desprins brusc,   specialiști în patrimoniu ai Ministerului Culturii din Italia evaluând în acest moment cât de stabilă mai este construcția.

Potrivit  primele ipoteze, cauza ar fi fost  slăbirea structurii de rezistență după  lucrările efectuate asupra zidăriei, care era veche de câteva secole.

Turiștii care se aflau în această zonă au simțit o zguduitură puternică.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, ministrul culturii, Alessandro Giuli, şi şefii Superintendenţei Capitoline s-au deplasat la faţa locului şi s-au întâlnit cu muncitorii care au supravieţuit prăbuşirii, care, potrivit acestora, se află în stare bună.

Prefectul Lamberto Giannini a fost, de asemenea, prezent.

Torre dei Conti, înalt de 29 de metri, se află lângă unul dintre punctele turistice importante ale Oraşului Etern. Este la jumătatea drumului pe Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia din centrul oraşului la Colosseum.

Turnul face parte dintr-un ansamblu istoric de clădiri aflat în imediata vecinătate a Colosseumului, inclus în zona de protecție a patrimoniului mondial UNESCO.

