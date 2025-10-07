”Președintele Trump a încercat să ajungă împreună cu Rusia și China, poate mai ales cu China, la un acord de soluționare privind Ucraina. Acest lucru poate părea ciudat pentru mulți. Dar lucrul la care asistăm este o diplomație de tipul „marii înțelegeri”, în care superputerile iau decizii fără ca participanții efectivi să aibă prea mult de spus. Cheia este să înțelegem perspectiva lui Trump”, scrie Pippa Malmgren, fost asistent special al președintelui George W. Bush, membră a Council on Foreign Relations.

”Părerea lui Trump este că europenii i-au zădărnicit toate eforturile de a ajunge la un acord de pace, chiar dacă nicio țară europeană nu este pregătită să verse sângele cetățenilor sau să investească mulți bani purtând un război direct cu Rusia. El consideră această poziție contradictorie extrem de greu de înțeles. Majoritatea americanilor sunt, de asemenea, derutați de acest lucru. Trump consideră că europenii acționează la solicitarea Statului Profund american, care vrea un război în Ucraina indiferent de situație. Obiectivul Statului Profund este de a asigura vânzări pentru sectorul de apărare și de a asigura controlul asupra fluxurilor masive de numerar, iar situația Ucraina favorizează aceste obiective.

Este din ce în ce mai evident că opiniile lui Trump cu privire la originile conflictului nu sunt atât de nebunești pe cât păreau inițial. De exemplu, departe de a fi un simplu caz de agresiune „total neprovocată” în Ucraina, știm acum că USAID și ONG-urile susținute de Soros au cheltuit sume uriașe de bani și energie pentru a recruta ucraineni, construindu-și o prezență substanțială și finanțând răsturnarea procesului electoral acolo (și în multe alte țări). În plus, fluxul de numerar al USAID de 1 miliard de dolari pe săptămână a fost folosit pentru a investi 5 miliarde de dolari în răsturnarea guvernului în Revoluția de pe Maidan. Așadar, la fel ca toate celelalte revoluții colorate din ultimele decenii, aceasta nu a fost probabil o mișcare organică de la bază, ci o acțiune sub acoperire plătită.

Echipa președintelui continuă să descopere mai multe informații despre cum au funcționat fluxurile de numerar. Acum, foștii șefi ai CIA, NSA și FBI sunt puși sub acuzare penală. Urma dovezilor se adâncește. Va deveni clar că, de exemplu, CIA controla Burisma, compania ucraineană de gaze naturale, în virtutea faptului că îl avea pe Cofer Black în consiliul său de administrație. Cofer Black fusese vicepreședintele celei mai mari organizații de mercenari din America, Blackwater, și condusese Centrul de Antiterorism al CIA și unitatea anti-bin Laden după 11 septembrie, înainte de a-și înființa propria companie privată de informații, Total Intelligence Solutions.

Așa a ajuns fiul președintelui Biden în același consiliu. Documente recent declasificate arată că „vicepreședintele de atunci, Joe Biden, s-a întâlnit direct cu președintele ucrainean de atunci, Petro Poroșenko, «pentru a proteja interesele» fiului său și, prin extensie, ale lui Mykola Zlochevsky, proprietarul Burisma, care i-a plătit lui Hunter aproximativ 1 milion de dolari pe an, între mai 2014 și aprilie 2019, pentru a face parte din consiliul de administrație al Burisma. Se pare că CIA a cerut FBI-ului să renunțe la o anchetă Interpol asupra lui Zlochevsky. ”Așa cum a și mărturisit, Biden a exercitat presiuni asupra oficialilor ucraineni pentru a-l demite pe procurorul ucrainean Viktor Shokin, în decembrie 2015, amenințând că va reține până la 1 miliard de dolari în garanții de împrumuturi americane, după ce Shokin a lansat o anchetă de corupție asupra Burisma”.

Acum pare clar că oligarhul Igor Kolomoisky, sau mai degrabă CIA prin intermediul lui Kolomoisky, plătea Batalionul Dnipro, Batalionul Azov condus de neonaziști și „miliții (care) includeau 17.000 de mercenari străini din peste 50 de țări, inclusiv unii susținători ai supremației albe din SUA. Aceștia au fost cruciali pentru război, deoarece armata ucraineană era ambivalentă în ceea ce privește lupta împotriva propriilor cetățeni”. Scopul acestor acțiuni a fost și acela de a reduce controlul Gazprom asupra piețelor energetice și de a înlocui compania rusă cu furnizori ucraineni sau americani.

Europenii par dornici să continue războiul cu Rusia, în ciuda faptului că situația din Ucraina este considerabil mai complexă decât povestea „total neprovocată” pe care au fost încurajați să o creadă.

Nici președintele Putin nu este un înger. El nu a cooperat cu Trump pentru a ajunge la un acord de pace și acum intensifică provocările în toată Europa.

Așadar, punctul de vedere al lui Trump este „Bine, dacă voi, europenii/NATO și Rusia, vreți un război, mergeți mai departe, dar sunteți pe cont propriu”. El a adăugat: „În orice caz, le doresc ambelor țări tot binele. Vom continua să furnizăm arme NATO, pentru ca NATO să facă ce vrea cu ele. Mult succes tuturor!” Implicația este clară. Războiul a început. Și totuși, mulți nu își dau seama că războiul din Ucraina tocmai a metastazat în regiunea lor.

Președintele Putin a răspuns acțiunilor Europei de a bloca un acord de pace „punând degetul pe trăgaciul nuclear”, așa cum a scris The Telegraph. Oare Putin este în spatele incursiunilor bruște ale dronelor în Polonia, Olanda, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, nordul Germaniei? Nimeni nu poate identifica ale cui sunt aceste drone. Unele au dimensiunea unei jucării de copil, iar altele sunt raportate ca având dimensiunea unui avion comercial. În fiecare caz, acestea apar deasupra infrastructurilor militare și aeroportuare.

Dar este inteligent să tragi în ceva dacă nu știi ce este? Sau a cui este? Asistăm o operațiune sub drapel fals? Sunt fenomene anormale neidentificate? Avem de-a face din nou cu povestea „dronelor din New Jersey” (care au creat o isterie în SUA și la nivel mondial, nu doar în New Jersey). Acestea nu sunt întrebări nerezonabile, având în vedere starea actuală a afacerilor internaționale.”