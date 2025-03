Alt miracol după cutremurul de 7,7

Femeia a fost scoasă de sub dărâmături după ce a petrecut 60 de ore prinsă sub ruinele Great Wall Hotel din orașul Mandalay, la finalul unei operațiuni care a durat cinci ore și care a fost realizată de echipe chineze, ruse și locale, potrivit unui mesaj publicat de ambasada Chinei pe Facebook. Mesajul precizează că femeia era luni într-o stare stabilă.

Woman trapped for days pulled alive from the rubble in Mynamar after earthquake

– From The Guardianhttps://t.co/4oaq3SRbIS

— GuardianNews (@GuardianNews100) March 31, 2025