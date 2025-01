Acasă la cel mai puternic și temut om din România

După ce am asistat, mai multe zile, la acțiuni de protest organizate în București, miercurea trecută m-am reîntors în Transilvania natală prin județul Argeș, pe cunoscutul traseu Câmpulung Muscel-Rucăr-Bran-Brașov. Aflând în capitală că directorul Serviciului de Pază (SPP), generalul (în rezervă și la pensie) Lucian Pahonțu, ultimul apărător al regimului Iohannis și al monstruoasei coaliții de guvernare PSD-PNL-UDMR, a avut în ultima vreme palpitații și transpirații mari, am decis să trec pe la casa sa părintească din satul Lerești județul Argeș, unde adăstează tot mai des. Pentru a-i adresa sau lăsa câteva întrebări legate de operațiunea specială de anulare a recentelor alegeri prezidențiale, intrată în istorie drept lovitura de stat de Moș Nicolae.

Pahonțu a preluat, cu aplomb, rolul lui Coldea

Alintat de unii subalterni ,,nea Lucică”, generalul Lucian Pahonțu este cel mai longeviv șef de serviciu secret din istoria României, fiind numit șef al SPP de către ex-președintele Traian Băsescu în 2005 și menținut de președintele expirat Klaus Iohannis până în zilele noastre, apropiindu-se de aniversarea a 20 de ani în această funcție. Pahonțu a împlinit vârsta de pensionare (60 de ani) în data de 2 noiembrie 2024, motiv pentru care, de Ziua Armatei (25 octombrie) a fost trecut în rezerva și la pensie. Cu toate acestea, stăpânul său formal de la Palatul Cotroceni l-a păstrat în funcție ca director civil, pentru a-și îndeplini misiunile și a-i satisface poftele legate de alegerile prezidențiale și parlamentare programate la finele anului trecut.

Tot mai mulți politicieni, oameni de afaceri și comentatori spun cu voce tare sau în șoaptă că generalul Pahontu a devenit în ultimii ani cel mai puternic și mai temut om din România. Alegații televizate în acest sens au fost făcute relativ recent de cunoscuții afini George Becali și Florin Pandele. Personal, am avertizat de vreo șapte ani, inclusiv în articole publicate în Cotidianul, că, după pensionarea și schimbarea din funcția de șef operativ al SRI a generalului negru Florian Coldea, generalul Pahonțu a preluat rolul și misiunea acestuia de control și șantaj asupra partidelor politice, Parlamentului, Guvernului, justiției, presei, societății civile, mediului de afaceri ș.a.

Generali de mucava, vătafi în codrii voievodali ai Basarabilor

Conform unora care au avut grade mari în SPP, generalul Pahonțu i-ar avea la mână pe președinții, premierii și miniștrii pe care i-a deservit, precum și pe majoritatea parlamentarilor, președinților de consilii județene și primarilor de mari orașe. Cheia succesului său este unitatea informativă a SPP, botezată Zeus sub președinția lui Traian Basescu, unde au fost stocate nume, date, acte, fapte și înregistrări audio-video. De pe această mină de aur, nea Lucică a reușit să devină dirijorul, sfetnicul și controlorul celor mai bine cotați, plasați și clasați patru candidați prezidențiali ai partidelor politice din România (PNL, PSD, USR, AUR). O lovitură la care Coldea nici măcar nu a îndrăznit să viseze. Dar, despre aceasta, în articolul următor.

În ultimii 6-7 ani, am trecut de câteva ori prin zona Câmpulung Muscel-Rucăr-Bran, în urma primirii unor sesizări privind abuzuri crase comise împotriva unor cetățeni sau comunități de către reprezentanți ai unor autorități locale sau firme multinaționale din domeniul energiei ori privind afaceri grase ale unor șefi de servicii secrete ori altor demnitari publici. Astfel, am descoperit că generali care au activat în servicii secrete (STS, SRI, DGIPI) sau în armată, inclusiv în CSAT, s-au pricopsit în mod dubios, unii neavând nicio legătură funciară cu zona, cu sute de hectare din codrii voievodali ai Basarabilor, în care și-au amenajat stâne cu oi și vaci ori pensiuni cu ștaif. Săptămâna trecută am aflat că numărul generalilor proprietari și suprafața pădurii acaparate au crescut. Nu se putea și nu se cădea să nu intre în cerc și nea Lucică. Raptul cel mai substanțial s-a produs aproape de vârful munților, înainte de Dealul Sașilor. Este de văzut dacă are vreo implicare în afacerea de pe dealul strămoșilor săi și Sasul lăcomos de la Cotroceni.

Super-vilă, cu helioport și teren de sport

Într-o astfel de descindere, cu patru ani în urmă, mi-a ieșit în cale casa părintească a generalului Pahonțu, amplasată în centrul localității Lerești, lângă căminul cultural și vizavi de primăria comunală. În fața căminului cultural este amplasat un bust al generalului Vasile Milea, ultimul ministru al apărării regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu, un alt fiu al satului și unchi al lui nea Lucică. Unchiul Vasile s-a sinucis în mod laș în 22 decembrie 1989, pentru a nu răspunde în fața legii și a poporului pentru ordinele criminale de represiune date la Timișoara și la București. Știu și îmi asum acest fapt pentru că am activat în 1990, în calitate de procuror, într-o comisie guvernamentală de anchetă a evenimentelor din decembrie 1989.

Numerotată 781, casa părintească a fost extinsă și renovată de nea Lucică, devenind o adevărată vilă. La prima descindere, am ajuns după lăsarea întunericului și nu pâlpâia nicio lumină, semn că nu era nimeni acasă. Am revenit în zonă după circa un an, pe timp de zi, dar poarta era închisă și nu am observat pe nimeni în casă sau în curte. Nici la descinderea de miercurea trecută, o zi intens însorită, nu am găsit pe nimeni la casa părintească a marelui șef al SPP. Am sesizat însă imediat schimbări evidente și esențiale la casa conspirativă din Lerești. În curtea casei părintești a apărut între timp o vilă nouă și mare, aproape un palat. În spatele noii vile, înspre râul și pădurea de brazi din apropiere, am sesizat un teren de sport și un helioport ( probabil pentru elicopterele de serviciu cu care directorul SPP vine acasă să se remonteze).

Nu am avut norocul să-i întâlnesc pe părinții generalului Pahonțu la casa din Lerești, cum am avut norocul să-i întâlnesc și să conversez vreo patru ore, cu 13 ani în urmă, cu părinții generalului Coldea în casa lor din satul Târnova județul Arad, dialog care mi-a permis conturarea profilului psihologic, social și chiar criminologic al șefului operativ al SRI.

Nea Lucică, te-ai pricopsit cu vârf și îndesat în acest an electoral! Ai însă grijă să nu vină DNA să te ia!