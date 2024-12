Anca Alexandrescu, folosită de un impostor

Nebunie pe rețelele sociale. Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus, reclamă că un bărbat se recomandă pe TikTok a fi fiul ei, deși nu se cunosc.

„Acest personaj se recomanda pe Tik tok ca fiind fiul meu! Evident este un impostor! Am raportat la Tik tok si nimeni nu ia masuri. I am pus in vedere sa stearga postarile si refuza! Nu are nicio legatura de rudenie cu mine si va rog sa l raportati!”, a transmis Alexandrescu.