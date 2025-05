Andrei Caramitru, despre turul II: Ghinion!

Andrei Caramitru crede că nu există nicio şansă, matematic, ca Nicuşor Dan să îl învingă pe George Simion în turul al doilea al alegerilor prezidendiale.

”Deci . Hai repetați după mine. În turul 2 ca să nu iasă Simion trebuie să îl voteze pe contra candidat – aproape toți . Adică PSD și PNL. 90% să meargă la contra candidat .

Eu v-am zis ca dacă e Crin – votantii lui Nicușor îl votau sigur – plus mare parte din votanții lui Ponta. Exista o șansă . Poate. Destul de mare.

Așa – nu e nici o șansă. Ați votat în turul 1 cu Nicușor fix ca să îi dați președinția lui Simion – garantat. Voi chiar credeți ca PSD și PNL – după ce i-ați înjurat în ultimul hal – vă votează acum candidatul ???? Matei Păun se bucură și va lua un mega bonus.

peste 2 săptămâni să nu spuneți ca nu v-am zis . Era totul scris și clar. Nu ați vrut domne. OK . Mergem toți la vot normal. Însă matematica e alta . Ați fost făcuți. La perfecție .

Vorbeați de matematică și de radical din 121. Vă aplaud. Sunteți tari bre pe matematică . Ați reușit.

Și tot pe mine mă înjurați ca am încercat să vă explic dar nu domne emoția e mai tare ca rațiunea. Doar ca emoția te bagă în șanț lângă alcoolizati. Rațiunea te salvează . Dacă nu o ai – asta e . Ghinion !”, a scris economistul pe pagina sa de Facebook.