Antena 1: Au fost trei morţi la inundaţiile din 2014

Victor Ponta a inundat sate din România, ca să nu se inunde Belgradul. A spus-o chiar el. În 2014 unele dintre cele mai puternice inundaţii au lovit sudul României, iar 3 oameni au murit şi 3.000 de case au fost inundate, relatează acum Observatorul Antenei 1.

Nu ministrul Apelor Doina Pană avea chef de inundaţiile din 2014, ci chiar premierul de la acea vreme. Victor Ponta.

El a mărturisit într-un podcast că a preferat să inunde sate din România pentru a scuti capitala Serbiei. „În timpul inundaţiilor am dat eu ordin peste structurile româneşti să deschidă valea de la Porţile de Fier şi în felul ăsta nu s-a inundat Belgradul, s-a inundat doar o suburbie. Dar dacă nu deschideam Porţile de Fier, se inunda Belgradul. Pentru că se inunda partea românească şi s-a innundat. Am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri. N-aţi aflat nimic voi, presa. E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomed Cuceritorul”, a declarat Victor Ponta.

Apoi, Ponta a primit cu cetăţenia sârbă.

