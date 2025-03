Antonescu. ”În atâția ani de politică, nimeni nu m-a făcut prost, până la Elena Lasconi”

Când credea că le-a văzut pe toate, Crin Antonescu recunoaște. A primit ocări de toate felurile de când e în politică, dar prost n-a fost făcut.

Episodul cu Elena Lasconi, ”doamnă de mare eleganță„, i-a prilejuit candidatului coaliției un moment de reflecție.

„În atâția ani de carieră politică am avut mulți detractori sau mulți oameni care m-au atacat și m-au calificat cu o gamă de peiorative diverse. C.V. Tudor, la care am fost și pe lista rușinii, când era mai tinerel, și am fost copleșit cu ocări. Dar, în fine. Totuși nimeni nu m-a făcut prost.

Înțeleg că astăzi doamna Lasconi a afirmat acest lucru, a spus Antonescu.

O consideră o doamnă de mare eleganță, de mare elevație.

„Asta cu pedigree-ul, n-ai ce să-l visezi, îi ai sau nu-l ai.

”Făceam pe deșteptul, eu, și spuneam (într-o emisiune) că mi-e greu să definesc prostia. Fiecare dintre noi suntem proști în raport cu altcineva”

„Adică eu spuneam, domnule, presupun că într-un raport cu Einstein sunt destul de prost. Relativismul prostiei.

Dar eu încercam să definesc acolo prostia nu ca pe o insuficientă performanță a minții, ci ca pe o insuficientă folosire și vinovată folosirea a minții.

Eu cred că omul este responsabil pentru a folosi câtă minte i-a dat Dumnezeu.

În fine, o să mă gândesc la propria mea prostie, pentru că da, așa e, doamna Lasconi are dreptate. Fiecare dintre noi purtăm o prostie într-o anumită cantitate sau de un anumit tip”, conchide Antonescu.