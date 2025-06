Ape tulburi în PNL. Ce-l nemulțumește pe Florin Roman?

Liberalul Florin Roman, atac la conducerea PNL Deputatul liberal de Alba, Florin Roman, se declară nemulțumit de mai multe propuneri ale conducerii, printre care renunțarea la o parte dintre viceprimari și organizarea alegerilor interne. Deputatul PNL critică decizia actualei conduceri de a ”impune alegeri de sus în jos”.

”Este o greșeală majoră. Până și retrogradul partid de stânga a consultat 5.000 de oameni pe tema intrări sau nu la guvernare”, spune el.

”Pentru prima dată de când sunt liberal, iar asta înseamnă foarte mulți ani, zeci de ani, nu particip la un Consiliu Național al PNL, pentru ca nu accept ca locul dezbaterilor libere să fie luat de decizii personale, care sunt comunicate fără dezbatere și iau un vot unanim, pentru a acoperi un anumit ego. Cei care au întârziat nici nu au apucat să servească cafeaua, ca s-au terminat “dezbaterile”. Am fost pe teren la Livezile, unde avem un primar destoinic, căruia dvs, ca președinte al PNL, îi spuneți după 9 ani să renunțe la un viceprimar harnic. Știți distinsă conducere, noi am câștigat la Alba cu peste 51% singuri, nu ca la Bihor, în “coalitie” cu PSD cel hulit, UDMR și USR. Felicitări, domnule Malan, noi la Alba am fost singuri împotriva tuturor partidelor. Și am câștigat singuri, cu Dumitrel.