Directorul interimar al Muzeului Geologic Național, Ramona Bălășcuță, lansează un apel public către toți cei care pot interveni pentru a ajuta muzeul, în condițiile în care angajații au primit ultimul salariu aferent lunii martie 2025.

”Muzeul Geologic Național nu este doar o clădire! Este o lecție vie despre Pământ, istorie, știință și umanitate. Este despre cultură, educație și știință. Nu îl lăsați să se închidă în tăcere! În calitate de director interimar al Muzeului Geologic Național, simt nevoia să adresez public câteva clarificări privind situația reală și extrem de dificilă în care se află muzeul, precum și să transmit un apel sincer către toți cei care pot înțelege și sprijini această cauză„, a transmis Ramona Bălășcuță, într-o postare pe Facebook.

Muzeul Geologic Național funcționează ca punct de lucru, fără personalitate juridică, în structura Institutului Geologic al României – o instituție publică de cercetare aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, în prezent nefiind achitate facturile de mentenanță și funcționalitate începând din luna ianuarie 2025.

Din lipsa unei finanțări de bază, nici consumabilele esențiale nu mai sunt asigurate, iar de investiții în infrastructură nici nu se pune problema, mai spune Bălășcuță.

”Institutul Geologic al României, în subordinea căruia funcționează muzeul, nu a primit subvenția necesară pentru acoperirea cheltuielilor curente. Colegii mei au primit ultimul salariu aferent lunii martie 2025. Cu toate acestea, mulți aleg să continue să vină la lucru, în mod voluntar, susținând activitatea muzeului din pur devotament față de meserie, față de public și față de știință. În ultimele șase luni, muzeul a supraviețuit, la propriu, din fonduri proprii, printre care biletele modeste de 5 lei, 10 lei, 15 lei, pe care le achită vizitatorii – în special copii și elevi. În ciuda greutăților, avem în continuare vizitatori, semn că această instituție are un loc viu și necesar în viața educațională și culturală a României„, mai transmite Bălășcuță.

Cu toate eforturile, Muzeul Geologic Național riscă să fie închis

”Am organizat evenimente, expoziții, am primit grupuri de copii, am adus muzeul în spațiul public și am vorbit despre importanța lui. Am ales să continui, să nu las ușa să se închidă, pentru că acest muzeu nu este doar o instituție – este un punct de sprijin al cunoașterii și identității științifice naționale. Totuși, trebuie să o spun deschis: există riscul real ca Muzeul Geologic Național să nu mai poată funcționa în același ritm, deschis șase zile pe săptămână pentru public, în perioada imediat următoare. Prin acest mesaj, lansez un apel public către toți cei care pot interveni: susțineți cercetarea românească, protejați patrimoniul științific, sprijiniți un muzeu care, în ciuda tuturor dificultăților, rămâne în picioare datorită oamenilor care cred în el și mai ales a celor care ne trec pragul!”, conchide Ramona Bălășcuță.