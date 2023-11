Aplicație pentru nevăzători, creată de elevi

Aplicația Palmsy, un dispozitiv dedicat nevăzătorilor, ajutându-i să fie independenţi când vine vorba de orientare şi citirea textului care nu este afişat în braille, le-a adus unor elevi clujeni Premiul I la Gala „Descoperă-ți Pasiunea în IT” 2023, desfășurată la Cluj-Napoca. Au mai fost premiați elevi și studenți din Brașov, Cluj-Napoca și Oradea.

Cea de-a IX-a ediție a Academiei „Descoperă-ți Pasiunea în IT (DpIT) a reunit în acest an 120 liceeni şi studenţi participanţi din toată ţara care și-au petrecut o jumătate de an la dezvoltarea a 20 de idei revoluționare, menite să facă lumea mai sigură, mai eficientă și mai inteligentă. Cele mai bune dintre aplicații au fost premiate la finalul expoziției găzduite de Facultatea de Știițe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca.

Premiul I, în valoare de 4.100 lei, a fost câștigat de echipa Palmsy, alcătuită din Sofia-Maria Bud, Abel-Dumitru Burduhos, Alexandru-Marius Chira, Felix Crișan, Armand Farkas şi Maria-Teodora Pescaru, mentorată de Sorin Ionuţ Băjenaru de la Bosh România. Palmsy este un dispozitiv dedicat nevăzătorilor, ajutându-i să fie independenţi când vine vorba de orientare şi citirea textului care nu este afişat în braille.

Premiul II, în valoare de 3.500 lei, a fost obținut de echipa reciPET, formată din Marcus Cîrnaț, Ana-Sofia Crișan, Cristian-Ioan Gavrilă, Nicolas Guțu, David-Călin Prodan şi Raul Urianu, mentorată de Flaviu Adrian Centea de la PitechPlus. reciPET este o soluție inovatoare care permite oricui să transforme acasă sticlele obișnuite din PET în filament pentru imprimanta 3D, pentru a da o nouă viață plasticului.

Anul acesta au fost acordate două premii III întrucât două echipe au obţinut punctaj egal, astfel:

Premiul III, în valoare de 2.900 lei, a revenit echipei AtruX formată din Ioana-Valeria Gavrilă, Leonardo Moșuțan, Alexandru Mureșan, Darius-Florin Nicoară, Sebastian-Temin Park şi Diana-Alexandra Perșa, mentorată de Marius Cristian Cristescu de la Fortech, o companie GlobalLogic. AtruX este produsul esențial destinat firmelor de transport mărfuri, conectând comunicarea internă și securitatea.

Tot Premiul III, în valoare de 2.900 lei, a revenit echipei PillKeeper formată din Maia-Iarina Braicu, Alexandru Crișan, Bogdan Rus, Matei Rus, Darius-Mihai Timar şi Jessica-Daria Untea, mentorată de Dragoş Petrașcu de la Fortech, o companie GlobalLogic. Aplicația PillKeeper îi ajută pe cei care se confruntă cu dificultăți în respectarea tratamentului.



Alte premii speciale au fost acordate după cum urmează:

Fortech, o companie GlobalLogic, trei premii speciale:

Echipa GrowWise, mentorată de Cindea Alex în TechBreeze, formată din elevii Augustin Babii, Bogdan Brăileanu, Briana Filimon, Alexandra-Maria Morar, Alexandru Pop și Victor-George Sabo. GrowWise este un device format din senzori pentru sol, contribuind la economisirea resurselor și o recoltă mai bogată.

Echipa Vital Alert mentorată de Brînzei Miruna în Accenture România formată din Erik Ciotlăuș, Ioana-Daiana Drânda, Dan-Ioan Mustea, Irina Șușca, Alesia Voina, Zágoni Mátyás-Elemér. Vital Alert conține un ceas destinat asistentelor pentru a primi alerte de la pacienți, un panou pentru pacienți prin care aceştia au puterea de a alerta asistentele în timp real despre nevoile lor și un tablou general care permite asistentelor să monitorizeze starea fiecărei camere aflate în grija lor.

Echipa Strack, mentorată de Lemnariu Flaviu Rareş de la Bosch România, formată din Mihai Bota, Doru-Andrei Cioroslan, Ianis Ianachis, Veronica Manea, David Matei şi Alexandru Petruș. Strack este o aplicație care contribuie la siguranța și experiența aventurilor montane.

De asemenea, Premiul Special Bosch le-a revenit elevilor din echipa Cybersee mentorată de Ionescu Andreea de la Fortech, o companie GlobalLogic, echipă formată din Ioan Coleșa, Andrei Coste, Paula-Andrada Florea, Valentin-Mihai Morar, Andrei-Marian Ranta. Cybersee este o aplicație adresată companiilor care doresc să-și optimizeze eficiența ședințelor prin utilizarea tehnologiei VR.

Totodată, Premiul special Accenture a fost acordat echipei brașovene ParkFlow mentorată de Ghinea Alin și Hrihoreanu Radu de la Kronsoft Development. Echipa este formată din: Ștefan Istratie, Alexandru-David Bleotu, Ștefan Burlacenco-Bayer, Alexandru-Lucian Motoașcă, Andreea-Anemona Stan, Tudor Macri. ParkFlow este o inițiativă inovatoare de gestionarea parcărilor, cu ajutorul tehnologiei IOT.

Asociaţia “Descoperă-ţi pasiunea în IT” a mai acordat un premiul special echipei de studenţi orădeni ParkBuddy mentorată de Daniel Bran şi Roland Vereș în Fortech, o companie GlobalLogic. Echipa este alcătuită din: Dora Murgescu, Raul-Alexandru Buda, Achim-Mircea Cadar, Ioan-Ervin Petz, David Popa, Alexandru-Cosmin Pop, Patricia-Claudia Toie. ParkBuddy este o soluție practică care găsește locuri de parcare sau ajută la închirierea lor.



Titlul „Șeful de promoție Academia DpIT 2023”, însoțit de un premiu în valoare de 300 lei a fost acordat elevului Felix Crișan de la Liceul de Informatică “Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca care a obţinut cel mai mare punctaje la evaluările din timpul programului absolvind academia cu nivelul de competență Experimentat.

Ca o premieră pentru acest an, publicul prezent la Expoziţia absolvenţilor Academiei DpIT a avut oportunitatea de a alege produsul tech considerat a fi cel mai bine realizat şi cu cea mai semnificativă utilitate socială. În urma acestui proces, în care 532 persoane şi-au exprimat votul, Premiul Publicului a fost câştigat de echipa Vital Alert mentorată de Brînzei Miruna în Accenture România formată din Erik Ciotlăuș, Ioana-Daiana Drânda, Dan-Ioan Mustea, Irina Șușca, Alesia Voina, Zágoni Mátyás-Elemér.

„A fost o ediţie memorabilă. Am văzut la lucru tineri deosebit de talentaţi, gata să schimbe încă de azi lumea de mâine. Sunt minţi strălucite pe care vrem să le păstrăm aici, în România. De aceea este important ca şi alţi actori sociali şi economici să se implice în stimularea creativităţii lor şi în susţinerea lor financiară. Am făcut tot ce a ţinut de noi pentru a-i pregăti pe aceşti tineri să poată contribui la schimbare prin inovare; în continuare, sper că se vor implica şi alţi susţinători, care să le aprecieze realizările şi să îi ajute să valorifice la maximum ceea ce au învăţat în cadrul proiectului”, declară Liliana Ștefan-Cazacu, președintele Asociației DpIT, organizatorul programului.

În total, au fost premiate 80 de persoane – 60 de elevi, 7 studenţi şi 13 mentori, cu premii în sume de bani şi produse (gadgeturi) în valoare totală de 30.000 lei.

Programul “Academia DpIT” este organizat de Asociația ”Descoperă-ți pasiunea în IT”, și a pornit de la Cluj. Liceenilor din județe precum Cluj, Bihor, Sibiu, Mureș, Brașov, Prahova, Satu Mare sau Maramureș, li se oferă în acest fel posibilitatea interacțiunii directe cu responsabilități reale și mediul de muncă dintr-o companie. Programul este susținut de peste 40 de parteneri atât din mediul de business, cât și din învățământul preuniversitar și academic, printre care: Fortech o companie GlobalLogic, Bosch România, Accenture România, Betfair România Development, .msg systems România, PitechPlus, Nagarro România, Marquardt România, Tech Breeze, Wolfpack Digital, NetMatch, Telenav, ScanStart, Kronsoft Development, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, SmartHR şi Cluj IT Cluster.