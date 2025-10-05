Armand Goşu: operaţiune de manipulare specifică serviciilor

SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea de a lupta şi de a elimina influenţa rusească, afirmă într-un interviu acordat News.ro profesorul Armand Goşu.
Istoricul specializat pe spaţiul ex-sovietic afirmă că versiunea lansată în spaţiul public, conform căreia serviciile secrete ar fi atenţionat din timp asupra atacului hibrid rusesc, este doar o manipulare copiată din manualele KGB-ului. E puţin probabil, spune istoricul, ca serviciile de informaţii româneşti să fi semnalat responsabililor politici ce se petrece. Acum, se încearcă doar ştergerea urmelor că au încercat o lovitură de stat împreună cu ruşii şi că au fost în spatele lui Călin Georgescu.
România seamănă cu Rusia din punctul de vedere al organizării statale, deoarece structurile militarizate joacă un rol important în politică, în administraţie. Ceea ce le deosebeşte, spune profesorul Armand Goşu, este că la Moscova elitele militarizate aşteaptă ca Putin să le livreze beneficii. Marea slăbiciune a acestor sisteme este acest risc prin care a trecut şi România în noiembrie 2024, să se producă schimbări de regim prin lovituri militare.
Fragment din interviul acordat News.ro de profesorul Armand Goşu:
Matei Udrea: Cât de mult credeţi în teoria care a apărut în spaţiul public în ultimele luni, cum că serviciile secrete româneşti ar fi ştiut şi ar fi avertizat, dar Iohannis şi Ciolacu nu au luat nicio măsură pentru a combate atacul hibrid al Rusiei?
Armand Goşu: Pot să zică orice serviciile secrete de la noi! E puţin probabil să se fi întâmplat lucrul ăsta! Ele produc o cantitate uriaşă de hârtii şi nimeni nu se pricepe mai bine ca un ofiţer de informaţii să acopere cu hârtii! De fapt, administraţia românească excelează în acest lucru. Dar felul în care, de pildă, acum câteva zile a fost lansat pe surse în presă că rapoartele serviciilor atenţionau… Nimeni n-a văzut acele rapoarte! Asta e o operaţiune de manipulare, de acoperire, de mistificare a adevărului specifică serviciilor secrete care vor să îndepărteze orice suspiciune asupra lor şi să arunce suspiciunea asupra politicienilor: „Băi, noi suntem impecabili, nu suntem noi în spatele lui Georgescu! N-am pregătit noi o lovitură de stat, n-am lucrat noi pe mână cu ruşii! Voi, politicienii, sunteţi de vină! Noi v-am atenţionat!”. Am mai văzut lucruri de genul ăsta, este o practică specifică KGB-ului.
Matei Udrea: Ultima întrebare. Are SRI capacitatea să elimine influenţa rusească din România? Vă întreb acest lucru pentru că preşedintele Dan a dat o declaraţie interesantă, a spus că noul director al SRI va avea această prioritate, să demanteleze reţelele ruseşti din România.
Armand Goşu: Acum nu are! Poate pe viitor… Cu o nouă conducere, poate o să aibă. Acum, nu!
