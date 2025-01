(VIDEO) Atac în masă la New Orleans

Carnagiu. Cel puțin zece oameni au murit, miercuri, după ce un vehicul a intrat în mulţime pe Bourbon Street, în Cartierul Francez din New Orleans. Alte 30 de persoane au fost rănite.

UPDATE Atacatorul a vrut să provoace cât mai multe victime, după ce a reușit să treacă de un baraj al forțelor de ordine care a fost făcut cu ocazia sărbătorii de Anul Nou, spune Poliția din New Orleans . Doi polițiști au fost răniți în schimbul de focuri ce a urmat după ce atacatorul a intrat cu mașina în mulțime. In vehicul s-au găsit dispozitive explozibile.

CBS News citează martori care afirmă că un camion a intrat în mulţime cu mare viteză, după care şoferul a sărit din vehicul şi a început să tragă cu o armă, iar poliţia a început să riposteze.

Un martor, Kevin Garcia, în vârstă de 22 de ani, citat de CNN, a declarat: „Tot ce am văzut a fost un camion care lovea în toată lumea de pe partea stângă a trotuarului străzii Bourbon. Un corp a zburat spre mine”. El a adăugat că a auzit şi focuri de armă.

‘Suntem în curs de a răspunde la un accident cu un mare număr de victime, implicând un vehicul care a intrat în mulţimea de pe Canal şi Bourbon Street. Există 30 de răniţi şi 10 morţi’, au transmis serviciile de urgenţă, într-un comunicat.

Acestea nu au precizat ora incidentului, însă zona era plină de persoane care sărbătoreau Anul Nou în cartierul istoric cunoscut sub numele de French Quarter (cartierul francez).

