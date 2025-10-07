Alte trei județe în Cod Roșu! Mesaj de la IGSU

Va fi prăpăd din cauza ploilor și în București, Ilfov și Giurgiu. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins codul roșu de ploi torențiale și abundente, care intră în vigoare și în București și Ilfov diseară, de la ora 21:00.
Avertizarea este valabilă în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00.
Mesaj de la IGSU
După censpecialiștii ANM au anunțat extinderea avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu pentru ploi torențiale și abundente, ce vor afecta o arie extinsă a țarii, IGSU a transmis un mesaj important in care se precizează:
Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;
Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;
Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;
Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;
În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.
De asemenea, în astfel de momente cu precipitații intense, inclusiv animalele sunt expuse la riscuri majore. Pentru a proteja viața necuvântătoarelor, este esențial să respectăm următoarele măsuri:
Eliberarea câinilor din lanțuri sau padocuri, pentru a le oferi o șansă de salvare;
Identificarea, în prealabil, a zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate și adăpostite temporar, în siguranță;
Pregătirea unui kit de urgență pentru animalele de companie, care să conțină hrană, apă, medicamente și acte de identificare;
În cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberați animalele! Este singura lor șansă la viață!
Reamintim că orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.
Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.
Fii primul care comentează
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.