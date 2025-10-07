Alte trei județe în Cod Roșu! Mesaj de la IGSU

După censpecialiștii ANM au anunțat extinderea avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu pentru ploi torențiale și abundente, ce vor afecta o arie extinsă a țarii, IGSU a transmis un mesaj important in care se precizează:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

De asemenea, în astfel de momente cu precipitații intense, inclusiv animalele sunt expuse la riscuri majore. Pentru a proteja viața necuvântătoarelor, este esențial să respectăm următoarele măsuri: