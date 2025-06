Atenție la cremele de protecție! Chiar dacă bunele intenții sunt clare atunci când cumpărați o cremă de protecție solară, trebuie să știți că nu toate „fac ceea ce spun“. Așa susțin reprezentanții unei organizații din Marea Britanie specializate în testarea diferitelor produse de pe piață.

Aceștia avertizează că în lipsa protecției pe care susține că o oferă, utilizatorii sunt expuși riscului de cancer de piele.

Campionul consumatorilor Which? a testat 15 creme de soare de la Boots, Garnier și Nivea, precum și alternative de marcă proprie, și a înregistrat rezultate surprinzătoare.

În timp ce o cremă de protecție solară din supermarketuri, cu prețul de 2,99 de lire sterline, a trecut de procesul strict de testare, o cremă cu prețul de 28 de lire sterline nu a reușit să atingă standardele industriei.

Drept urmare, utilizatorii au fost avertizați că ar putea să nu fie protejați în mod adecvat de razele UV ale soarelui ba chiar să fie expuși riscului de cancer mortal.

Ultrasun Family SPF30, vândut de unii dintre cei mai mari retaileri din Marea Britanie și cu un preț de 28 de lire sterline, se promovează ca fiind „perfect pentru întreaga familie” și „potrivit în special pentru copiii cu pielea sensibilă”.

Dar crema nu a trecut două teste separate care au măsurat atât factorul de protecție solară – sau SPF – cât și protecția ultravioletă (UV).

Pentru a testa cremele, oamenii de știință au aplicat o cantitate mică pe spatele voluntarilor, înainte de a lumina zona afectată cu o lampă pentru a simula razele soarelui.

Apoi, a fost măsurat timpul necesar pielii pentru a se înroși.

Într-un alt test, oamenii de știință au prelevat o mostră de cremă și au întins-o pe o placă de sticlă pentru a măsura direct absorbția radiațiilor UV.

Pentru a trece testul, crema de protecție solară trebuia să ofere cel puțin o treime din SPF-ul declarat.

SPF-ul este o măsurătoare a duratei de timp în care poți sta la soare înainte de a te arde.

De exemplu, o cremă de protecție solară cu un SPF de 30 va avea nevoie de 30 de ori mai mult timp pentru a deteriora pielea, comparativ cu lipsa oricărei protecții.

Dacă un produs nu a reușit să demonstreze nivelul de SPF pe care pretindea că îl are la primul test, Which? a repetat testul. Dacă a trecut și a doua oară, a fost efectuat un al treilea test.

Orice produs care nu a trecut de oricare dintre teste de două ori în total, a fost etichetat „Nu cumpărați” de către Which?.

Natalie Hitchins, șefa diviziei de produse și servicii pentru casă de la Which?, a avertizat cumpărătorii să fie atenți la aceste produse, deoarece nu există garanția că vor proteja așa cum se așteaptă.

„Este cu adevărat îngrijorător faptul că produsele de protecție solară disponibile pe scară largă ar putea pune familiile în pericol, neoferind nivelul de protecție solară declarat pe ambalaj”, a spus ea.

„Rezultatele noastre dovedesc că nu este nevoie să cheltuiți bani pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pe cei dragi la soare, deoarece am găsit și alte opțiuni ieftine și fiabile.”

Un purtător de cuvânt al Ultrasun a declarat pentru Which? că marca are încredere deplină în protocoalele sale de testare și că acestea nu numai că îndeplinesc, dar depășesc standardele industriei.

O purtătoare de cuvânt a declarat: „În calitate de marcă independentă care oferă opțiuni de protecție UVB și UVA foarte ridicate de peste 30 de ani, procesele noastre detaliate de testare, independente și evaluate de colegi, continuă nu numai să îndeplinească, dar să depășească standardele industriei. Protocolul de testare ales de noi este unul dintre cele mai stricte disponibile.

„Detalii și clarificări suplimentare din partea Which? cu privire la protocoalele lor de testare ar fi, de asemenea, utile, în special cu privire la modul în care acestea au dus la două rezultate diferite din aceeași probă.” Susținem în mod concludent rezultatele testelor noastre independente, care au constatat că Ultrasun Family SPF30 a atins un UVB-SPF in vivo de 31,4 și un UVA-PF in vitro de 13,1, ceea ce echivalează cu o absorbție UVA de 92%. Absorbția UVA este calculată cu formula 1-(1/UVA-PF).

O altă cremă de protecție solară care a ajuns pe lista „Nu cumpărați” din acest an a fost Morrisons Moisturising Sun Spray SPF30, la prețul de 3,75 lire sterline pe sticlă.

Morrisons declară că analizează cu atenție datele și colaborează cu furnizorul său pentru a efectua teste independente suplimentare.

Printre cremele de protecție solară care au trecut testul Which? s-a numărat și Lacura Sensitive Sun Lotion SPF50+ de la Aldi, care costă doar 2,99 lire sterline.

La doar 1,50 lire sterline pe 100 ml, a câștigat și insigna Which? Great Value.

Spray-ul solar Cien Sun Spray 30SPF High de la Lidl (3,79 GBP), spray-ul solar Soltan Protect & Moisturise Suncare Spray SPF30 de la Boots (5,50 GBP), loțiunea Sun Protect and Moisture SPF30 de la Nivea (7,90 GBP) și loțiunea hidratantă Sun Protect SPF30 de la Sainsbury’s (5,50 GBP) au trecut, de asemenea, testele de siguranță.