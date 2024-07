Au făcut pasul înapoi și și-au cerut iertare

Au făcut pasul înapoi și și și-au cerut iertare pentru scena de parodie a Cinei cea de taină. Probabil că nici un alt eveniment petrecut de la startul Jocurilor Olimpice de vară de la Paris nu a căpătat atâta notorietate precum acea parte din Ceremonia de deschidere în care un grup de travestiți a parodiat Cina cea de taină.

Celebrul tablou al lui Leonardo da Vinci, unde Iisus Christos pune practic bazele Euharistiei (Împărtășaniei) alături de apostolii săi a fost subiect de satiră de prost gust și imediat s-a născut o amplă polemică între creștini și susținătorii noilor orientări de tip LGBT.

Au reacționat vehement împotrivă organisme bisericești din întreaga lume, foarte mulți sportivi dintre cei prezenți la Jocuri și multă altă lume, dar absolut nimeni din partea Comitetului Olimpic Internațional. Marea majoritate a opiniilor formulate au considerat acest moment ca unul de prost gust, total nepotrivit cu momentul care îl reprezintă spiritul olimpic.

Târziu, la câteva zile de la ceremonie organizatorii spectacolului au reacționat, cerând iertare dacă au deranjat lumea creștină, motivând că a fost doar o simplă satiră, fără nici o intenție de ofensă cu caracter religios.

„Ne-am dorit o ceremonie de deschidere în care să arătăm lumii valorile și principiile noastre, așa că am transmis un mesaj foarte tranșant”, a spus Tony Estanguet, președintele Comitetului de Organizare a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.

Ideea era să-i facem pe oameni să reflecteze. Voiam ca mesajul să fie cât mai puternic cu putință. Trebuia să ne gândim la o comunitate internațională. Este o ceremonie franceză pentru o ediție franceză a Jocurilor Olimpice, așa că am avut încredere în directorul nostru artistic. În Franța, prețuim libertatea de exprimare și ținem mult s-o protejăm”.

Anne Deschamps, purtătoarea de cuvânt a Comitetului de Organizare, a declarat: „În mod clar, nu am avut intenția de a jigni nicio comunitate religioasă. Credem că ne-am atins această ambiție. Dacă oamenii s-au simțit jigniți, ne pare foarte, foarte rău”.

Thomas Jolly, regizorul întregii ceremonii, a afirmat că este uluit de aceste reacții negative.

„Ideea noastră era cea a incluziunii”, a spus Jolly. „Este normal să se ridice anumite întrebări atunci când vrem să includem pe toată lumea și să nu excludem pe nimeni. Nu ne-am dorit să fim subversivi. Ne-am dorit să vorbim despre diversitate. Diversitatea înseamnă să fim toți împreună.

În Franța, avem ceea ce se numește libertate artistică. Suntem norocoși că trăim într-o țară liberă”.