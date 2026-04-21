AUR, „ca Napoleon” în conflictul PSD-Bolojan: Noi nu intrăm la guvernare, intrăm la putere

Dan Dungaciu descrie poziția AUR din această criză cu un citat din Napoleon Bonaparte.

„Noi stăm bine, pentru că suntem sub butada faimoasă a lui Napoleon Bonaparte care zicea: Niciodată să nu îți deranjezi adversarii când fac greșeli (…). Și își dau seama că s-a ajuns într-un punct în care escaladarea violenței îi face să reacționeze doar de pe azi pe mâine. Se duc fiecare împinși de ceilalți către o bătălie care evident îi va devora pe toți. Este limpede că nu au nicio soluție”, a spus Dungaciu la Realitatea Plus, conform ziare.com.

Conducerea AUR consideră că lupta dintre partidele de la guvernare nu poate să se termine cu o reconciliere între cele patru partide.

„Ei nu au cum să iasă din această situație pentru că cuțitele au ieșit din teacă. Imaginați-vă prin absurd că Bolojan ar fi plecat. Cum s-ar fi uitat cei care l-au susținut pe Bolojan la PSD, sau cum s-ar fi uitat USR la PSD de pildă, ce guvernare ar fi fost aceea. În mod evident nu ar fi avut nicio șansă. Din punctul acesta de vedere, cu toată tristețea o spun, când te uiți pe mâna cui a ajuns România, dincolo de postura noastră politică, evident că ne îndreptăm spre o catastrofă. Apropo și de contextul intern și internațional”, a adăugat Dungaciu.

„Dacă ne sprijină, vor guverna alături de noi”

Vicepreședintele AUR a anunțat că partidul își păstrează planul de a depune o moțiune de cenzură în mai. Dungaciu a vorbit despre posiblitatea de a colabora cu PSD sau PNL. „Dacă ne sprijină, vor guverna alături de noi”, a spus liderul AUR.

„Noi am spus că nu intrăm la guvernare, noi intrăm la putere. Cine ne sprijină să declanșăm alegeri anticipate are această șansă. Și spun asta pentru că înțelepciunea parlamentară zice că alegeri anticipate nu pot să fie declanșate pentru că așa gândesc oamenii aceia de la parlament, parlamentarii își pierd privilegiile, și pentru că le pierd nu votează”, a concluzionat Dungaciu.

PSD a decis să-i tragă preșul de sub picioare premierului Ilie Bolojan. La „momentul adevărului”, referendumul care a semănat mai mult cu un congres, social-democrații au plecat de lângă prim-ministru. Înaintea ședinței, PNL și USR anunțau la unison că dacă PSD ia o astfel de decizie, Coaliția se rupe.

PSD are două variante după acestă decizie, conform liderilor săi. Fie guvernare în Coaliția actuală, dar fără Bolojan, fie opoziție. Liderii social-democrați au exclus, declarativ, un guvern cu forțe suveraniste sau susținerea unui executiv minoritar. PSD n-a vrut însă să nege posibilitatea unor alegeri anticipate.

În declarațiile de după decizia PSD, PNL a confirmat că nu mai vrea guvernare cu social-democrații. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a prezentat cele două opțiuni de pe masa liberalilor: guvern minoritar în jurul lui Ilie Bolojan, fără PSD, sau opoziție.

Președintele USR Dominic Fritz a declarat după vot că toți miniștrii USR vor fi la serviciu ziua următoare. USR nu renunță la premierul Bolojan.