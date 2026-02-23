AUR cere bani de la Senat pentru a merge în SUA. Ce sumă solicită suveraniștii

De Alex Tudor
Trei senatori AUR, Emil Dîrlău, Constantin Iacob și Ștefan Geamănu, cer Senatului să le deconteze cheltuielile pentru o deplasare în Statele Unite ale Americii. Aceștia susțin că este vorba despre un eveniment organizat de republicana Anna Paulina Luna, cea care i-a oferit lui George Simion fursecurile ornate cu steagul României pe care liderul AUR le-a mâncat.

Evenimentul pentru care cei trei senatori cer bani este Summitul inaugural al Alianței Națiunilor Suvernare, care va avea loc în perioada 4-5 martie la Washington. Cererea a ajuns în Biroul Permanent al Senatului, iar senatorii au transmis că evenimentul „reunește lideri și reprezentanți ai mișcărilor național-populiste din întreaga lume pentru două zile de dialog strategic, colaborare și consolidare a relațiilor.

În total, senatorii cer suma de 45.446,81 de lei, dintre care 20.270,16 lei doar pentru transport. În acești bani mai intră indemnizațiile de deplasare/diurnele, asigurarea de sănătate și avans în valută pentru cheltuieli neprevăzute.

„Scopul principal este contracararea influenței instituțiilor globale nealese și a ideologiilor transnaționale care afectează suveranitatea națională, apărarea libertății individuale, a frontierelor sigure și a libertății de exprimare. Evenimentul promovează respectarea identității naționale, autodeterminarea și dreptul națiunilor de a își decide singure destinul în opoziție cu orice agendă globalistă centralizată.

Înainte de începerea ședinței Biroului Permanent al Senatului, senatorul USR Ștefan Pălărie a anunțat că USR se va opune cererii.

  1. Noi suntem națiune suverană deci n-avem de ce merge la Luna. În plus AUR doar ce-a mâncat o bucată din Groenlanda așa că nu sunt suveranisti. Dacă mai vor o bucată din altă țară, să se ducă pe banii lor.

