AUR decide dacă o susține pe Alexandrescu la alegeri. Moderatoarea, prezentă la ședință

AUR decide dacă o va susține sau nu pe Anca Alexandrescu într-o ședință care are loc la Parlament. Întrebată la sosire dacă se așteaptă să primească susținere lui Călin Georgescu sau dacă i-a cerut acestuia să o sprijine, Anca Alexandrescu nu a răspuns.

A precizat, în schimb, că va răspunde la întrebări într-o conferință de presă.

Reacția AUR la boicotul lui Georgescu

Reamintim că duminică seara Călin Georgescu a îndemnat la boicotarea alegerilor din Capitală. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat pentru Cotidianul că partidul nu poate sta pe tușă la aceste alegeri.

„Îi înțelegem frustrarea domnului Georgescu, neîncrederea în procesul electoral, neîncrederea în sistem, dar credem că noi trebuie să mergem mai departe și să îi reprezentăm pe cei care nu se regăsesc reprezentați în partidele care nu se regăsesc în coaliție. Nu putem să avem jumătate din România nereprezentată”, a declarat Petrișor Peiu pentru Cotidianul.

Întrebat dacă s-ar fi așteptat ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să susțină în spațiul public candidatul pe care și AUR îl susține, Petrișor Peiu a declarat că nu a vorbit cu acesta.

„Nu ne-am făcut planuri în funcție de o susținere sau alta. În general, un partid are propriul plan pe care și-l urmează în alegeri”, a spus liderul senatorilor AUR.