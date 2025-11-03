AUR decide dacă o susține pe Alexandrescu la alegeri. Moderatoarea, prezentă la ședință

Decizia AUR vine după ce Călin Georgescu a boicotat alegerile.

De Alex Tudor
AUR decide dacă o susține pe Alexandrescu la alegeri. Moderatoarea, prezentă la ședință

Decizia AUR vine după ce Călin Georgescu a boicotat alegerile.

AUR se reunește de la ora 19.00 într-o ședință a Consiliului Național de Conducere pentru a decide pe cine susține pentru Primăria București. Varianta cea mai probabilă este Anca Alexandrescu, care a și venit la ședință.

 

AUR decide dacă o va susține sau nu pe Anca Alexandrescu într-o ședință care are loc la Parlament. Întrebată la sosire dacă se așteaptă să primească susținere lui Călin Georgescu sau dacă i-a cerut acestuia să o sprijine, Anca Alexandrescu nu a răspuns.

A precizat, în schimb, că va răspunde la întrebări într-o conferință de presă.

Reacția AUR la boicotul lui Georgescu

Reamintim că duminică seara Călin Georgescu a îndemnat la boicotarea alegerilor din Capitală. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat pentru Cotidianul că partidul nu poate sta pe tușă la aceste alegeri.

„Îi înțelegem frustrarea domnului Georgescu, neîncrederea în procesul electoral, neîncrederea în sistem, dar credem că noi trebuie să mergem mai departe și să îi reprezentăm pe cei care nu se regăsesc reprezentați în partidele care nu se regăsesc în coaliție. Nu putem să avem jumătate din România nereprezentată”, a declarat Petrișor Peiu pentru Cotidianul.

Întrebat dacă s-ar fi așteptat ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să susțină în spațiul public candidatul pe care și AUR îl susține, Petrișor Peiu a declarat că nu a vorbit cu acesta.

„Nu ne-am făcut planuri în funcție de o susținere sau alta. În general, un partid are propriul plan pe care și-l urmează în alegeri”, a spus liderul senatorilor AUR.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro