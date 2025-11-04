AUR și-a stabilit candidatul la Capitală. Mesaj pentru Călin Georgescu

Decizia AUR vine după ce Călin Georgescu a boicotat alegerile.

De Alex Tudor
Anca Alexandrescu FOTO Octav Ganea / Inquam Photos

AUR s-a reunit de la ora 19.00 într-o ședință a Consiliului Național de Conducere și a decis să o susțină pe Anca Alexandrescu Primăria București. În același timp, Călin Georgescu și-a îndemnat susținătorii să boicoteze acest scrutin.

UPDATE 21:13 În cadrul conferinței de presă, jurnaliștii au fost interesați să afle de la Anca Alexandrescu și amănunte despre scandalul „Nordis”, dar și despre legăturile pe care aceasta le are cu Laura Vicol.

Am locuit în același bloc, atunci când eram copii. Nici n-am știut că firma respectivă este a soților Vicol. Nu am avut nicio legătură. Suntem mai mulți prieteni care am fost în vacanță împreună și unul dintre prieteni s-a ocupat de acest lucru. Am facturile” a precizat candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei.

În continuare, Anca Alexandrescu a mai spus că: „suntem aici și vorbim despre alegerile de la Primăria Capitală. Am spus suficiente lucruri în emisiunile mele, acum vreau să vorbesc despre București, mulțumesc…

UPDATE 20.52 Întrebată dacă se aștepta să candideze împotriva PSD după ce a lucrat pentru mai mulți lideri social democrați în trecut, aceasta a declarat că nu se aștepta, „dar nu este o problemă”.

De asemenea, aceasta a intrat într-un conflict cu jurnalista Romania TV prezentă la conferința de presă.

„Va rog să îi transmiteți domnului Sebastian Ghiță că îi voi tăia toate contractele de la Primăria București”, a spus aceasta. Mai mult, a numit postul de televiziune Fake TV.

Întrebată și despre boicotul lui Călin Georgescu, aceasta le-a răspuns jurnaliștilor „să citească mai bine mesajul” acestuia. Totodată, Anca Alexandrescu a precizat că are o relație de prietenie cu familia Georgescu.

UPDATE 20.05 AUR a votat în urmă cu puțin timp să o susțină pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei, au transmis surse politice pentru Cotidianul.

Știrea inițială 

AUR decide dacă o va susține sau nu pe Anca Alexandrescu într-o ședință care are loc la Parlament. Întrebată la sosire dacă se așteaptă să primească susținere lui Călin Georgescu sau dacă i-a cerut acestuia să o sprijine, Anca Alexandrescu nu a răspuns.

A precizat, în schimb, că va răspunde la întrebări într-o conferință de presă.

Reacția AUR la boicotul lui Georgescu

Reamintim că duminică seara Călin Georgescu a îndemnat la boicotarea alegerilor din Capitală. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat pentru Cotidianul că partidul nu poate sta pe tușă la aceste alegeri.

„Îi înțelegem frustrarea domnului Georgescu, neîncrederea în procesul electoral, neîncrederea în sistem, dar credem că noi trebuie să mergem mai departe și să îi reprezentăm pe cei care nu se regăsesc reprezentați în partidele care nu se regăsesc în coaliție. Nu putem să avem jumătate din România nereprezentată”, a declarat Petrișor Peiu pentru Cotidianul.

Întrebat dacă s-ar fi așteptat ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să susțină în spațiul public candidatul pe care și AUR îl susține, Petrișor Peiu a declarat că nu a vorbit cu acesta.

„Nu ne-am făcut planuri în funcție de o susținere sau alta. În general, un partid are propriul plan pe care și-l urmează în alegeri”, a spus liderul senatorilor AUR.

