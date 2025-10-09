Autorităţile locale, liber la împrumuturi să ne încălzească

Bugetul de stat scapă de o mare presiune. Cheltuielile privind achiziția de combustibil înaintea iernii cade în sarcina bugetelor locale, putând garanta împrumuturi la un nivel al datoriilor anuale care să depăşească 30% din media veniturilor proprii din ultimii trei ani.

Guvernul a aprobat, joi, cadrul legal pentru ca unităţile administrativ-teritoriale (UAT) să poată garanta împrumuturile contractate de operatorii de servicii de termoficare aflaţi în subordinea lor, exclusiv pentru achiziţia combustibilului necesar furnizării energiei termice în sistem centralizat, în sezonul rece 2025-2026.

Măsura este necesară, potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, autorităţilor locale având în felul acesta instrumentele financiare ”pentru a-şi proteja cetăţenii şi pentru a menţine serviciile publice esenţiale”.

Excepția care dă dreptul de a face împrumuturi pentru energia termică dacă o primărie are o datorie anuală de 30% ar elimina problemele cu alimentarea agentului termic în această iarnă

”Actul normativ era necesar întrucât, până în prezent, unităţile administrativ-teritoriale nu puteau garanta împrumuturi dacă nivelul datoriilor anuale depăşea 30% din media veniturilor proprii din ultimii trei ani. Această limitare a generat dificultăţi majore pentru operatorii locali de termoficare, care nu dispun de lichidităţi suficiente pentru achiziţia de combustibil înaintea iernii, ceea ce ar fi condus la riscul întreruperii furnizării energiei termice în mai multe municipii din ţară, afectând în special populaţia vulnerabilă, a informat MDLPA.

În privința pachetului care vizează reforma în administrația locală, partidele din coaliție nu au ajuns la un consens.