„Săraca firmă bogată”. Case de amanet, luate la verificat de ANAF

Peste 3.700 de case de amanet şi puncte de lucru vor fi verificate de ANAF, după ce mai mult semne de întrebare au apărut în legătura cu situaţia lor financiară.

În discrepanță cu situația modestă raportă, averile acționarilor au sărit în ochi, o analiză a Direcţiei Generale Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF raportând o situație ”de risc„.

”Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) desfăşoară o amplă acţiune de control fiscal la nivel naţional, vizând peste 3.700 de case de amanet şi punctele lor de lucru, în urma alertelor generate de sistemele informatice de analizã de risc asupra bazelor de date fiscale şi financiare. Analizele ANAF au evidenţiat discrepanţe majore între situaţia financiară și averi, multe dintre ele raportând active modeste şi pierderi – şi averile semnificative ale acţionarilor sau asociaţilor persoane fizice (situaţia patron bogat, firmă săracă), prin corelaţie cu analizele Direcţiei Generale Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF”, arată ANAF.

Potrivit datelor obţinute de Centrul Naţional de Informaţii Fiscale, existã cazuri în care entitãţile comerciale sunt aproape inactive sau în dificultate, în timp ce patronii deţin bunuri sau venituri semnificative.

”Controalele vor fi ţintite şi vor viza atât legalitatea funcţionãrii acestor entitãţi, cât şi conformarea fiscalã a entităţilor comerciale şi a persoanelor fizice implicate.

ANAF va aplica sancţiuni acolo unde vor fi constatate abateri şi investigheazã în continuare toate cazurile semnalate ca fiind cu risc fiscal ridicat”, potrivit ANAF.

Instituţia precizează că acţunea are scop creşterea gradului de conformare voluntarã a contribuabililor la declararea corectã şi completã a veniturilor impozabile, precum şi prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

”Prin utilizarea analizelor de risc informatizate şi corelarea inteligentã a datelor fiscale şi financiare, ANAF urmãreşte sã acţioneze proactiv, direcţionând eforturile de control cãtre zonele cu risc ridicat de neconformare. Acest model de lucru eficientizeazã activitatea de inspecţie fiscalã şi contribuie la protejarea intereselor bugetare ale statului, asigurând în acelaşi timp un tratament echitabil pentru toţi contribuabilii”, a mai transmis ANAF.