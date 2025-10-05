Avertisment MAE pentru români

Intenționați să vizitați Nepalul zilele acestea? Mai gândiți-vă! Zilele acestea, capitala Kathmandu și alte zone din țară vor fi afectate de fenomene meteo extreme – ploi abundente care ar putea genera inundații și alunecări de teren.

În aceste condiții, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează că pot fi înregistrate restricționări ale traficului rutier (în special către și dinspre capitala Kathmandu) și perturbări ale traficului aerian.

Cetățenii români sunt sfătuiți să manifeste precauție în zonele afectate, să evite deplasările care nu sunt strict necesare, iar în cazul în care primesc alerte telefonice cu privire la alunecări de teren sau inundații în zona în care se află, să urmeze instrucțiunile autorităților locale și să monitorizeze îndeaproape mass-media locală.

MAE recomandă cetățenilor români aflați în R.F.D. Nepal să consulte pagina web a Departamentului pentru Hidrologie și Meteorologie din acest stat (https://www.dhm.gov.np).

Autoritățile locale informează că străinii aflați în dificultate din cauza vremii extreme pot apela numărul de urgențe 1144 (Tourism Crisis Hotline) al poliției turistice.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon dedicat urgențelor consulare al Ambasadei României la New Delhi (+91 81 30303444).

MAE recomandă consultarea paginilor web https://www.mae.ro/ (Sfaturi, alerte de călătorie) și https://www.newdelhi.mae.ro. AGERPRES/