Axa Cenzurii

Donald Trump s-a întors oficial pe platforma X (fost Twitter), iar ”conversația” sa cu Elon Musk, deținătorul X, a generat 73 de milioane de vizualizări în doar trei ore. Elon Musk spune că accesările combinate și discuțiile generate pe X au fost în jur de un miliard.

Înainte de acest eveniment pe platforma X, comisarul european pentru piața internă, Thierry Breton, a postat pe aceeași platformă o scrisoare în jargonul tehnocratic de la Bruxelles, cu referiri la Legea Serviciilor Digitale a UE, avertizându-l pe Musk că trebuie să respecte prevederile privind dezinformarea. Scrisoarea a fost, de fapt, o amenințare voalată la adresa miliardarului american și a platformei sale sociale, amintind că ”se desfășoară deja acțiuni legale împotriva X, conform Legii Serviciilor Digitale, în special în legătură cu diseminarea de conținut ilegal”. Comisarul european a avertizat că X va fi pedepsită dacă nu va combate ”conținutul care promovează ura, tulburările, incitarea la violență sau anumite dezinformări”.

Comisarul Breton nu este singur în demersul de a impune cenzura online. I se alătură fostul director Twitter pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa, Bruce Daisley. Într-un articol de opinie publicat de The Guardian, Daisley scrie că Elon Musk ar trebui arestat. ”Ideea că boicotul – din partea unor utilizatori foarte importanți sau pe partea publicității – este singura sancțiune pe care o putem aplica nu este corectă. Alte țări au interzis aplicația X, însă nu cred că dorim să fim în aceeași barcă cu Rusia, Turcia și Venezuela. În schimb, lui Musk ar trebui să i se spună că este pasibil de o pedeapsă penală. Din experiența mea, amenințarea cu sancțiuni personale este mai eficientă în cazul directorilor de mari companii decât amenzile aplicate corporației. Dacă Musk va continua să incite la agitație, un mandat de arestare pe numele său ar duce la o mulțime de reacții din partea sa, însă i-ar băga mințile în cap”, scrie Daisley.

Elon Musk a găsit cu cale să-i răspundă înaltului oficial UE printr-un meme conținând o invectivă. Scrisoarea comisarului european a devenit virală în mediul online, fiind ridiculizată de zeci de mii de internauți. La o primă vedere, scrisoarea lui Thierry Breton este o modalitate de a asigura respectarea legislației UE. În realitate, este manifestarea tendinței generale a statelor de a influența platformele sociale. Această încercare nu este neapărat nelegitimă, însă în cazul de față se poate lesne interpreta că o lege europeană este folosita pentru a influența alegerile din SUA. După protestele violente din Marea Britanie, guvernul de la Londra a inițiat o campanie de combatere a dezinformării online: ”Gândește înainte să postezi”. Asta trebuia să facă și comisarul Breton.

Iar, dacă comisarul european ar fi așteptat până după interviul Trump-Musk, poate că reacția i s-ar fi părut și lui însuși exagerată. Interviul acoperit toate temele mari ale campaniei prezidențiale: imigrație, infracționalitate, economia, politizarea justiției din SUA și scandalurile care îl vizează pe Donald Trump, precum și refacerea politicii SUA de descurajare a rivalilor strategici. Toate aceste teme au fost abordate în nota cunoscută a lui Donald Trump, interviul nu a adus vreo informație nouă (poate cu excepția dorinței lui Trump de a desființa departamentul federal al Educației și a de oferi aceasta atribuție statelor americane).

Comisia Europeană a luat distanță de Breton, spunând că nu a aprobat o asemenea poziție. ”Momentul și conținutul scrisorii nu au fost nici coordonate și nici aprobate de președintele Comisieie Europene sau de comisari”, a declarat CE de la Bruxelles, potrivit Financial Times. Un oficial de la Bruxelles, citat de Politico.eu, declară că scrisoarea dură trimisă lui Musk i-a luat prin surprindere pe mulți oficiali UE. ”UE nu recurge la interferențe electorale”, a spus unul dintre oficiali. ”Implementarea legii europene este prea importantă pentru a fi folosită de un politician care încearcă să atragă atenția asupra sa, fiind în căutarea unei noi funcții”, a sunat săgeata trimisă spre Thierry Breton.

Echipa de campanie a lui Donald Trump a avut reacția așteptată. ”UE ar trebui să-și vadă de treaba ei, în loc să încerce să se amestece în alegerile prezidențiale din SUA”. CEO-ul platformei X, Linda Yaccarino a declarat că a fost ”o încercare fără precedent de a extinde o lege concepută pentru a fi aplicată în Europa asupra activităților politice din SUA”. Pentru a demonstra imparțialitate, Elon Musk a declarat că dorește să o invite și pe contracandidata lui Trump, Kamala Harris, la o discuție similară.

Secretarul de presă al Casei Albe a avut o poziție mai puțin dură la adresa comisarului european, atunci când a fost întrebat despre acest incident. Nu a declarat decât că ”salută îngrijorarea” cu care o serie de publicații americane au privit ”conversația” dintre Elon Musk și Donald Trum, neamintind despre încercarea unui oficial UE de a viola normele electorale din SUA.

Presa conservatoare din Marea Britanie a reacționat nervos la scrisoarea lui Thierry Breton, pe care a perceput-o ca pe o ingerință a Comisiei Europene în politica interna a unei țări ce nu mai face parte din UE. Asta pentru că Breton a scris și despre protestele din Marea Britanie, pe care le-a pus pe seama ”dezinformărilor de platforma X. ”Scrisoarea lui Breton ne amintește că UE are ambiții dincolo de frontierele sale, acuzându-l voalat pe Musk că îndrăznește să intervieveze un om care ar putea deveni președintele SUA, spunând că acest interviu «va putea fi accesat și de utilizatorii din UE». Aroganța oficialilor UE nu cunoaște limite”, scrie The Spectator. Cu alte cuvinte, un comisar European (de care Ursula von der Leyen s-a distanțat foarte delicat, spunând că ”Thierry are propriile concepții și mod de a lucra și a gândi”) consideră ca cetățenii europeni nu trebuie să se informeze în legătură cu campania prezidențială din SUA decât din anumite surse, asta în timp ce SUA luat o mulțime de decizii strategice pentru Europa, au o mulțime de baze militare în Europa, au arsenal nuclear aici, au implicat Europa într-un război prin procura cu Rusia, au decuplat Europa de energia din Rusia și vor decuplarea Europei de China.

Dincolo de distanțarea Comisiei de poziția comisarului francez, trebuie amintit că una dintre strategiile prin care UE încearcă să se impună ca putere globală este forța sa normativă. Ambiția Bruxellesului este ca Legea Serviciilor Digitale să devina un etalon în materie de cenzura online. ”Putem vorbi despre nașterea unei Axe a Cenzurii, care nu are de-a face doar cu reglementarea limbajului; are legătură cu manipularea procesului democratic, cu libertatea presei, cu libertatea de expresie individuală. Totul pentru a favoriza ajungerea la un anume rezultat al procesului democratic, în dauna altuia”, scrie UnHerd.

Poate cel mai țintit răspuns la scrisoarea comisarului european a venit din partea lui Ayaan Hirsi Ali, activistă feministă și scriitoare de origine somaleză, soția istoricului Niall Ferguson: ”Cine ești tu? Un evadat din fosta Uniune Sovietică? Cei vei face mai departe? Vei readuce Gulagul? Oamenii mă întreabă: cine ne subminează democrația? Ei bine, iată că domnul Breton o face, după propriile sale declarații.”