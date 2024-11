Bahmuțeanu cere ajutor statului. ”Copiii mei sunt îndreptați împotriva mea”

Adriana Bahmuțeanu a reproșat Direcției pentru Protecția Copilului că nu face suficient pentru a o ajuta să discute cu copiii ei, aflați acum în vila în care locuia Silviu Prigoană, fostul ei soț și tatăl lor, decedat marți la vârsta de 60 de ani.

Bahmuțeanu a mai spus, la B1Tv că persoane din vila respectivă îi îndreaptă pe copii împotriva ei, iar aceștia au ajuns să-i vorbească urât.

Totodată, ea a criticat modul în care rudele l-au înmormântat pe Prigoană, afirmând că aceasta a fost de „rit satanist”.

„A fost practic o discuție la DGASPC, nu am fost audiată, o discuție de la care sper a mia oară să vină și niște rezultate, deși am îndoieli că DGASPC are pârghiile să mă ajute concret. Practic legea trebuie aplicată doar.

Ce au aflat au avut de aflat, eu am vrut să aflu de la ei, dacă tot m-au invitat la discuții, ce se poate face concret, că minorii refuză să părăsească domiciliul defunctului.

Dar legea trebuie pusă în aplicare și legea spune clar că eu sunt reprezentantul legal al minorilor, în uma decesului celuilalt părinte, că eu reprezint autoritatea părintească supremă și am custodie unică, deci 100%.

Deci cei de la DGASPC puteau să facă mult mai mult. S-au mișcat, din punctul meu de vedere, destul de anemic. Nu le-au explicat copiilor că ar fi bine, totuși, să discute cu mine, nu i-au îndrumat să ia legătura cu mama. Acum, din ce am înțeles de la cei de la DGAPSC – care doar constată o situație și nu iau măsuri concrete și se cramponează de faptul că legea nu-i ajută, deși legea-i ajută foarte mult – e că minorii refuză să iasă din casă.

Și și-au schimbat la 180 de grade comportamentul față de mine, au îcneput să mă critice în ultimele 3 zile, să-mi vorbească foarte urât să-mi aducă niște acuze ale unor fapte pe care nu le-am făcut, să mă acuze de tot felul de rele.

E clar că în acel imobil în care, vezi Doamne!, sunt supravegheați de frații vitregi sau de alte persoane – e un avocat care practic s-a mutat acolo, e mereu în imobil – sunt alienați parental destul de grav, din punctul meu de vedere. Până la decesul tatălui lor, aveam o relație excelentă și chiar ne făcusem planuri despre viitorul lor.

În ultimele 3 zile, deși am sunat de nenumărate ori și eu și mama mea, bunica manternă, cea care i-a crescut, minorii au refuzat inclusiv contactul cu aceasta. Le-am propus să vină în vizită la bunica maternă și să ne vedem acolo, dar au refuzat, deci e clar că cineva îi împiedică să iasă din imobil”, a explicat Adriana Bahmuțeanu , la B1Tv.