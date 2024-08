Bătut fiindcă și-a cerut salariul

Un angajat susține că Ștefoni l-a agresat, după ce s-a arătat nemulțumit că nu a primit salariul.

Incidentul s-a petrecut în data de 31 iulie, în fața sediului firmei Supercom, unde există o cameră video, de la sistemul de supraveghere al Primăriei Hațeg.

„Am ajuns la serviciu și a venit domnul director Ștefoni Alexandru ca să ne împartă sectoarele. A zis să mă duc pe sector. I-am răspuns că nu merg niciunde, pentru că nu ni s-au plătit salariile din 25 iulie. Noi nu am avut cu ce să ne plătim facturile, băncile. La care dumnealui mi-a zis că dacă nu mă duc pe sector, să-mi bag lichidarea. Eu nu am fost de acord cu ceea ce a zis domnul director, am coborât în viteză pe scări și dumnealui m-a îmbrâncit, m-a luat de gât, m-a lovit cu podul palmei în piept și m-am lovit cu capul de ciment”, declară Emil Cristian Muntean.