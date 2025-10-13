Bilețelul meu pentru procurorul general al României

Cercetarea penală pentru vorbe și propoziții scrise, spuse sau strigate la microfon, mă îngrozește și poate fi semnul revenirii unor vremuri cumplite. Riscăm să ne întoarcem în anticamera lumii lui George Orwell. Am sentimentul că nu ne-a mai rămas de adoptat decît standardizarea și legiferarea limbajului diurn și lunga listă de pedepse pentru cele spuse sau scrise. Dosarul penal deschis Dianei Ivanovici Șoșoacă pentru lipsirea de libertate și „promovarea ideilor legionare”, precum și pentru alte culpe de vorbire în public pot duce la inaugurarea în țara noastră a primului penitenciar deschis numai pentru cei care nu își țin gura. N-ar fi o noutate. A mai existat.

Înainte de a avansa într-un dosar penal, ar trebui să cereți procurorului de caz dispunerea unei expertize medicale pentru cercetata în cauză care v-ar ajuta să aflați și răspunsul pe care să-l trimiteți și Parlamentului European, inclusiv Comisiei și președintei Ursula von der Leyen.

Cu gînduri bune,

Cornel Nistorescu