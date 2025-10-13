Bilețelul meu pentru procurorul general al României

13 oct. 2025 la 20:57 Cornel Nistorescu Actualitate, Editorial 3

Cercetarea penală pentru vorbe și propoziții scrise, spuse sau strigate la microfon, mă îngrozește și poate fi semnul revenirii unor vremuri cumplite. Riscăm să ne întoarcem în anticamera lumii lui George Orwell. Am sentimentul că nu ne-a mai rămas de adoptat decît standardizarea și legiferarea limbajului diurn și lunga listă de pedepse pentru cele spuse sau scrise. Dosarul penal deschis Dianei Ivanovici Șoșoacă pentru lipsirea de libertate și „promovarea ideilor legionare”, precum și pentru alte culpe de vorbire în public pot duce la inaugurarea în țara noastră a primului penitenciar deschis numai pentru cei care nu își țin gura. N-ar fi o noutate. A mai existat.

Înainte de a avansa într-un dosar penal, ar trebui să cereți procurorului de caz dispunerea unei expertize medicale pentru cercetata în cauză care v-ar ajuta să aflați și răspunsul pe care să-l trimiteți și Parlamentului European, inclusiv Comisiei și președintei Ursula von der Leyen.

Cu gînduri bune,

Cornel Nistorescu

3 Comentarii

  2. In buna sa traditie de a face pe aparatorul libertatilor aiuritoare,acest fals Marat in falsul sau stil de ‘Ami du peuple ‘ cere sa tremure autoritatile de frica uneia numai buna de Balaceanca,cu abonament pe toate liniile la ambasada rusa!
    Concluzia in stilull unui citat de Marat: media vanduta dusmanului Romaniei incearca sa adoarme poporul cu pericolul de a-i fi furate libertatile iluzorii, inainte de a-i pune lanturile !
    Se mizeaza pe sosoci,sosoace ,simioni si alte georgisme

    Răspunde

  4. N-am prea inteles ce vrea Nistorescu. Toti ce-i care nu vorbesc in acord cu puterea sa fie dusi la psihiatru?

    Răspunde

