Mare ştire de nimic despre Bobby Păunescu

Bobby Păunescu a preluat conducerea unei publicaţii aflate în insolvenţă.

Publicaţia regională Gazeta de Sud a anunţat recent că va fi condusă Bobby Păunescu, a cărui familie deţine trustul de presă.

„Ne face deosebită plăcere să vă anunțăm că, în urma demersurilor conduse de echipa Gazetei de Sud împreună cu dl Bobby George Marius Păunescu, cunoscut regizor, scenarist, producător la nivel internațional, apreciat jurnalist și antreprenor în domeniul media, fondator al mai multor unități media din țară și străinătate, partener de peste 20 de ani cu News Corporation (proprietarii Fox și Fox News, New York Post, Wall Street Journal și altele din SUA, platforme Sky News și ziarul „The Times of London” din Marea Britanie, platforma Sky din Italia, platforma Fox din America Latină, platforma Star Media din Asia și multe altele), dl. Păunescu a acceptat cu deosebit entuziasm să se alăture echipei noastre și să o conducă împreună cu un grup de renumiți jurnaliști și consacrați oameni de media, ducând mai departe ceea ce este considerat de către dumneavoastră principala sursă de informații a oltenilor de pretutindeni. În plus, ne propunem demararea unui plan de dezvoltare la nivel național și internațional, pentru a ne putea adresa tuturor românilor, atât din țară, cât și din diaspora.

Proiectul de dezvoltare la care se lucrează deja cuprinde o puternică prezență în toate formele de comunicare, astfel încât să ajungem cât mai ușor la publicul interesat: online, TV, radio, print etc. Cu acest prilej, dorim încă o dată să vă mulțumim pentru numărul impresionant de audiență care, zi de zi, urmărește produsele noastre media și, totodată, să vă asigurăm că vom face tot posibilul să vă surprindem într-un mod cât mai plăcut cu ceea ce urmează!

Alături de dl. Păunescu, tot începând cu 21 mai, își va începe activitatea alături de noi și dl. Ionuț Ciocan, în calitate de Operation Manager”, a fost anuntul Gazetei de Sud.