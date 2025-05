Boc, către clujeni: ”Să nu mă trimiteți la Putin”

Sperietoarea lui Emil Boc înainte de turul II. Primarul din Cluj-Napoca Emil Boc, i-a îndemnat pe clujeni să fie atenți cum votează duminică invocând banii alocați centurii metropolitane.

„Luni, am semnat la București contractul pentru realizarea centurii metropolitane a Clujului. E vorba de acea centură care ne va ajuta să scăpăm de aglomerația din trafic. E vorba de un contract de 1,1 miliarde de euro, bani de la Uniunea Europeană, de la Comisia Europeană”, a transmis marți Emil Boc, din fața sediului Comisiei Europene de la Bruxelles, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

„Dragi clujeni, să avem mare grijă ce facem duminică la alegeri, să nu pierdem banii europeni pentru centura metropolitană a Clujului, că alți bani nu am și să nu mă trimiteți la Putin, la Moscova, să-mi dea bani de centură, că nu mă duc. Și dacă m-aș duce, tot nu mi-ar da, că nu are. Și chiar de-ar avea tot nu ne-ar da. Că ei sunt obișnuiți să ia, nu să dea”, a mai zis, printre altele, Boc.

VIDEO