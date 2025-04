O fostă judecătoare îl desființează pe Boc: ”Va face dezastru”

O nouă reacție acidă la vestea că Emil Boc ar fi în cărți pentru un post de judecător la Curtea Constituțională a României. Fosta judecătoare Adina Lupea

„Ma napadeste o stire care ma da cu rotile pe spate.

Emil Boc, posibil nou judecator la CCR.

Fereasca bunul Dumnezeu! Omul in afara de faptul ca a absolvit Dreptul acum vreo 30 de ani si ca acum cativa 20 de ani se facea ca preda Drept Constitutional la facultate nu mai are nicio tangenta cu justitia. Cu exceptia litigiilor in care are calitatea de primar. Atat.

Intre timp omul s a luptat cu trotinetele in satul lui Cluj, a tot pansat borduri, a tot pus pavele, a plantat niste copaci pe care apoi i a scos, a scos din sarite un oras intreg cu Untoldul si alte multe nazbatii inventate in Rachitele. unde tac-su i-a dat in cap cu oul rosu de Paște si s a spart capul si nu oul.

Omuletul, desi votat în continuare, pentru noi este de un ridicol absolut. Locuiesc intr un cartier de peste 20000 de locuitori unde nu avem borduri si trotuare. Nici iluminat public. Exista in ultimii ani un singur autobuz din fata caruia trebuie sa ma feresc cand il ocolesc in drum, ca pe drumul nostru nu exista destul spațiu intre un autobuz si o masina mica. Intram in santuri si unul, si altul. Bine ca am dat lopata la metrou. Poate nu stiti, dar șantierul de la metrou s a si inchis dupa filmare. Un fanfaron absolut!

Capitala europeana, un mare fas! Totul se desfasoara in centru, cu un fast demn de un demnitar imburghezit. In rest Dezastru! Cum va spun, stau de 11 ani intr un cartier absolut rudimentar ca si dotari si FARA TROTUARE!

E un mic taranoi imburghezit care odata ajuns la CCR va face dezastru. Nu are experienta deloc in domeniul juridic, nu a profesat ca judecator sau avocat, va fi doar o marioneta politica cum a fost toata viata lui.

Un singur lucru ar fi bun in asta. Scapam de el ca primar macar 9 ani!”, este mesajul postat pe fosta magistrată.

Postarea de pe Facebook a Adinei Lupea este însotită de imaginile de mai jos: