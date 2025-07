Plătește toată populația. Creşte TVA la 21%

S-a ales praful de promisiunea lui Nicușor Dan că nu va crește TVA. Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, că vor fi trei pachete de măsuri pentru reducerea deficitului, printre care creșterea TVA.

”Vom reașeza TVA la 2 cote. Astăzi avem 3 cote de 5, 11 și 19. Cele două cote propuse sunt de 11% și 21%. La cota redusă rămân medicamentele, alimentele, apa pentru irigații, cărțile, lemnele de foc și energia termică. Propunem ca și HoReCa să rămână la acest nivel.”, a explicat premierul.

Alte măsuri anunțate

”-Accizele la alcool, combustibil și tutun cresc cu 10%

-Vor crește contributorii la CNAS. Măsurile înseamnă două direcții, aplicare contribuții la pensiile de peste 3.000 de lei și eliminarea unor excepții în așa fel încât să creștem de la puțin peste 6 milioane la 8 milioane de contribuabili. La o pensie de 4.000 de lei, se va plăti diferența de la 4.000 la 3.000, adică 100 de lei.

-De la 1 ianuarie, va creștere impozitul pe dividente de la 10 la 16%. Toate celelalte de la 1 august.

-Vom taxa profiturile băncilor. Consider că pot contribui cu sumă mai mari la veniturile bugetului de stat.

-Vom suprataxa toate câștigurile din jocuri de noroc.

-Vom propune o măsură temporată. Ca și anul viitor pensii și salarii să rămâne plafonate. Este o măsură strict pentru anul următor.

-Vom propune creșterea normei didactice cu 2 ore față de ce avem acum în preuniversitar și universitar.

-Reforma burselor. Știu că nu e o chestiune populară, dar trebuie să fim corecți. A fost o creștere care nu poate fi suportată, mai ales pentru elevi. Aveam acum 3 ani o sumă de 188 milioane lei și anul trecut am ajuns la 4,7 miliarde lei. Este o creștere de zeci de ori și în afara că este o sumă foarte mare am ajuns ca printr-o aplicare neconformă să avem clase întregi care au burse de merit, dar care la BAC iau note de 5 sau 7 sau mai rău nu-și iau bacalaureatul. Nu mai știm ce înseamnă meritul. Vom rămâne cu cele două burse: bursele de merit, acordate în număr limitat, iar cele sociale vor fi acordate pentru sprijinirea copiilor din familiile defavorizate”

În etapa a doua, vom veni cu completări care țin de elemente importante legate de pensiile speciale, jalon PNRR, reforma instituțiilor autofinanțate – ASF, ANCOM, ANRE, reforma companiilor de stat – cheltuieli mai eficiente reducerea subvențiilor – reforma administrației publice locale, reanalizare unor sporuri aplicate în cascasdă, a precizat Bolojan.

”-Avem ministere care au aplicat sporuri de 50% și care practic și-au dublat salariile

-Vom actualiza redevențele și vom valorifica mai bine activele statului

-La acest pachet vom lucra în următoarele două săptămâni

-Vom lua măsurile care sunt necesare pentru a răspunde de acestei urgente de a recâștiga încrederea piețelor

-Dacă la finalul anului 2026 se vor constata că direcția pe care mergem se încadrează în estimările asumate, vor putea fi reanalizate măsurile pentru a fi stabilite pe termen lung

-Al doilea pachet îndeplinește jaloane pentru absorbția fondurilor europene și corectează greșeli administrative pentru a pune România din nou pe drumul cel bun și pentru a reda încrederea și speranța cetățenilor”.

Cum a explicat măsurile

”De ce este corectarea deficitului o urgenţă şi o prioritate naţională? Pentru că aşa cum am mai spus, România a avut anul trecut cel mai mare deficit bugetar din ţările Uniunii Europene şi am avut al doilea cel mai mare deficit din ultimii 30 de ani. Cel mai mare, dacă vă aduceţi aminte, a fost în 2010, puţin mai mare decât cel pe care l-am avut anul trecut. A fost de 9,4% şi vă rog să vă aduceţi aminte pentru că neluând măsuri atunci la timp, guvernele de atunci au fost nevoite să crească TVA-ul de la 19% la 24% şi să genereze o tăiere a salariilor din sectorul public de 25%”, a spus el.

”Suntem într-o situaţie nu foarte diferită, dar suntem în ceasul al 10-lea, al 11-lea şi nu trebuie să stăm până în ultimul ceas, când suntem total cu spatele la zid. Trebuie să le explicăm oamenilor cât de gravă este situaţia”, a completat el.

Bolojan a spus că din 100 de lei care au fost încasaţi din taxele şi impozitele de la cetăţenii României, România a cheltuit cam 132 de lei, deci cu 32 de lei în plus pe care evident că i-a promutat.

”Vă rog să vă gândiţi dacă o familie care ar cheltui în fiecare lună cu 30% mai mult decât veniturile pe care le câştigă, cât ar putea rezista. Şi extrapolaţi această situaţie la nivelul unei ţări şi întelegeţi în ce situaţie este România. Nu mai putem continua în felul acesta. Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecinţe care ar însemna intrarea în incapacitate de plata statului român. Ar însemna că creditorii noştri, cei care ne împrumutăm prezent şi de care avem nevoie şi în viitor, pentru că nu putem funcţiona altfel, nu ne-ar mai împrumuta şi deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile şi pensiile. Accesul la fondurile europene sunt condiţionate de reforma fiscal”, a menţionat Bolojan.

El a mai afirmat că nu am mai avea acces la fondurile europene şi nu am putea continua jumătate din investiţiile pe care astăzi le avem în curs, la marele autostrăzi, la liniile de cale ferată, în fiecare localitate din România.

”Ar însemna că practic am intra într-un risc în care am fi degradaţi la ratingul de ţară. Am intrat în aşa zisa categorie de jack, ceea ce ar însemna că ţara noastră nu mai este recomandată investiţiilor. Şi foarte puţine investiţii străine ar mai veni într-o astfel de ţară. Şi am intrat deci într-o recesiune brutală. Ceea ce ar însemna pierdere de locuri de muncă mare, un şomaj puternic, un curs care s-ar deprecia masiv. Şi practic acest lucru nu îl putem permite în momentul de faţă”, a spus el.