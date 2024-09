Boloş explică rectificarea bugetară. ”Este o combinaţie…”

Rectificarea bugetară are o componentă de creştere a deficitului bugetar de la 5% la 6,9%, dar este şi o creştere de venituri ca urmare a măsurilor luate în ultimul an cu 10,4 miliarde lei, a declarat, vineri seara, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

„Este o rectificare bugetară care are o componentă de creştere a deficitului bugetar de la 5 la 6,9%. De asemenea, este o creştere de venituri ca urmare a măsurilor pe care le-am luat în perioada ultimului an cu 10,4 miliarde lei. Am avut şi înregistrăm o creştere la aceste categorii de venituri fiscale şi să nu uităm că avem şi amnistia fiscală care, de asemenea, va aduce bani la buget. Este o combinaţie între o majorare a procentului de deficit bugetar, pe de o parte, şi o creştere de venituri, care vin din mai buna colectare, dar cum spuneam, vin din amnistia fiscală 7,9 miliarde de lei. Este o estimare, dar în acelaşi timp să nu omitem că sunt inspecţii fiscale în curs în momentul de faţă. Nu vă pot spune unde, dar o singură constatare depăşeşte 500 milioane de euro”, a precizat Boloş, la Digi24.

Acesta a precizat că mizează pe veniturile suplimentare provenite din amnistia fiscală, având în vedere că şi autorităţile publice locale pot aplica pentru aceste facilităţi.

„Deci suntem cumva încrezători că am putea avea pentru veniturile suplimentare din amnistia fiscală un grad bun de încasare, ţinând cont şi de faptul că autorităţile publice locale, şi spun acest lucru în premieră, pot aplica şi ele pentru aceste facilităţi, care sunt pentru impozitele şi taxele locale, pentru oamenii care datorează la bugetele locale aceste impozite şi taxe a căror valoare depăşeşte 21,9 miliarde lei, deci fiind creanţe de valori mici, ne aşteptăm ca şi de acolo să vină o sumă importantă (…) veniturile suplimentare din amnistia fiscală rămâne o sursă serioasă. Calculele arată că de acolo vom obţine o sumă importantă de bani şi de asemenea avem încasări bune de la ceea ce înseamnă contribuţiile sociale”, a subliniat şeful de la Finanţe.

Boloş a explicat motivul creşterii deficitului bugetar prin suplimentarea fondurilor pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi a celor pentru proiectele de investiţii, chiar dacă se aşteaptă la o mai bună colectare a veniturilor bugetare.

„Sigur că aici apare destul de ciudat. Pe de o parte, o mai bună colectare a veniturilor bugetare, pe de altă parte, o suplimentare a veniturilor din amnistia fiscală, dar în acelaşi timp o creştere a procentului de deficit bugetar. Să nu uităm că avem pentru Casa de Sănătate un supliment de 11,3 miliarde lei, avem pentru proiectele de investiţii 19 miliarde lei fonduri suplimentare şi, de asemenea, pentru ce a însemnat măsurile luate de către Guvern, ca urmare a acestor forme de protest care au fost la începutul anului, depăşesc 10 miliarde de lei. Deci, cumva, faptul că am reuşit o rectificare bugetară care e o combinaţie între creşterea procentului de deficit bugetar pe de o parte, şi pe de altă parte o îmbunătăţire sau o creştere a nivelului veniturilor bugetare, poate este o premieră greu de înţeles pentru unii, însă e una care ajută foarte mult sustenabilitatea finanţelor publice ale României”, a mai spus marcel Boloş.

Ministerul Finanţelor a publicat joi proiectul de Ordonanţă privind rectificarea bugetară, care prevede o creştere cu 1,94 puncte procentuale a deficitului bugetar în acest an, de la 5% din PIB iniţial, la 6,94% din PIB.