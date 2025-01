Boloș spune că “astăzi e o zi mare, istorică pentru România”. Care e ”Planul„

Marcel Boloș spune că astăzi este o zi foarte importantă, chiar istorică pentru România. Se aprobă Planul Fiscal negociat cu Comisia Europeană.

Ministrul Fondurilor Europene susține că acest plan va aduce o reducere a deficitului bugetar, pe o perioadă de 7 ani, important din perspectiva investițiilor pe care România le implementează.

Până la sfârșitul anului 2026, România are acces la fonduri de peste 75 de miliarde de euro, mai spune Boloș, iar reducerea deficitului bugetar trebuie să fie realizată fără măsuri bruște, pentru a se încadra în ținta de deficit de 3%.

Marcel Boloș atrage atenția că nefinalizarea reformelor asumate ar putea duce la pierderi semnificative de fonduri europene.

“Astăzi este o zi mare pentru România, fiindcă se aprobă Planul Fiscal, este planul pe care l-am depus și l-am negociat cu Comisia Europeană, care a trecut prin toate criteriile de evaluare ale Comisiei Europene și de astăzi vom avea decizia oficială pentru ceea ce înseamnă traiectoria de deficit bugetar a României pe următorii 7 ani. Foarte, foarte puțină lume a înțeles de ce trebuie să avem această, să zicem, reducere a deficitului graduală pe o perioadă lungă de timp, dar România este în perioada în care are cele mai ample proiecte de investiții pe care le implementează. Nivelul fondurilor de accesat până la sfârșitul lui 2026 și, ulterior, pe politica de coeziune depășește 75 de miliarde de euro.

Deci, practic, aici cu nivelul de cofinanțare pe care îl avem de dus și cu proiectele de investiții pe care le avem de implementat, Planul Fiscal are acest avantaj enorm că vom avea o reducere graduală, nu abruptă pentru ca să putem să ne încadrăm în ținta de deficit bugetar de 3 %. De aceea spun că este o zi importantă, o zi istorică”, a spus Boloș.

Traiectoria de deficit bugetar și nerespectarea ei

“De această dată suntem într-o cu totul altă situație, cu un regulament privind guvernanța economică a statelor membre ale Uniunii Europene nou aprobat, cu o decizie a Consiliului Uniunii Europene pentru traiectoria de deficit bugetar, iar nerespectarea traiectoriei înseamnă suspendarea fondurilor și îngăduința aceasta de care noi am beneficiat anul trecut, nu cred că se va mai repeta și în acest an, așa încât obiectivul pe care îl avem de a avea deficitul de 7 % nu mai este o joacă, în contextul în care avem deja o decizie oficială. Cred că la această oră este luată decizia. Avem o decizie oficială pentru ca traiectoria de deficit bugetar să fie sub 3% pe o perioadă de 7 ani. Acesta este contextul în care ne aflăm”, atrage atenția ministrul Boloș.

Banii din PNRR

„Eu nu vreau să mă gândesc la acest lucru (pierderea banilor din PNRR – n.r.), pentru că asta ar însemna că cele 116 obiective de investiții pe care le avem rămân fără sursă de finanțare. Din cei 29 de miliarde de euro pe care îi avem, noi avem contractate, valoarea contractelor de finanțare încheiate pentru Planul Național de Redresare și Reziliență este de 44 de miliarde de euro. Asta ar însemna că rămânem fără surse de finanțare pentru aceste proiecte, care creionează și dezvoltă România și ar fi foarte, foarte dificil pentru ca aceste proiecte să le ducem la bun sfârșit.

…e foarte important ca reformele la care ne-am angajat să poată fi duse la bun sfârșit.

Și v-am dat mai înainte exemplul unor reforme care sunt și enervante, așa, când te gândești că nu respecți o procedură pentru selectarea și numirea unei conduceri a unei entități ale statului și pierzi patru sute de milioane de euro. Aceasta nu cred că poate să fie acceptabil pentru România, în contextul în care orice euro pe care îl absorbim de la Uniunea Europeană este o gură de oxigen pentru finanțarea proiectelor de investiții pe care România le are. Politica de coeziune despre care nimeni nu vorbește în spațiul public, nu sunt dezbateri pe acest subiect, sunt alte 44 de miliarde de euro, din care, atenție, valoarea grantului este de 33 de miliarde de euro. Aceste oportunități pe care le avem ca stat membru al Uniunii Europene nu trebuie să le pierdem și trebuie să ne mobilizăm cu toată energia și puterea noastră, pentru ca angajamentele la care ne-am asumat să poată fi duse la bun sfârșit”, a mai spus Bolojan.