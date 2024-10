”Bomba anului”, la Anca Alexandrescu. Dan Diaconescu, dezvăluiri grave

Dan Diaconescu a povestit, la Realitatea PLUS, despre felul în care i-a cunoscut pe avocatul Trăila și generalul Dumbravă, dar și despre cum oamenii lui Adrian Năstase au vrut să-i cumpere televiziunea OTV.

Statul paralel, a mai dezvăluit Diaconescu la emisiunea Ancăi Alexandrescu, l-a vrut candidatul în locul lui Klaus Iohannis.

O parte din dezvăluirile sale au fost contestate, într-o intervenție în direct în emisiune, de către de fostul președinte Traian Băsescu.

Dan Diaconescu: Timp de 12 ani am fost atacat, linșat, acuzat, chiar și de colegi din presă, fără a avea ocazia să mă apăr. Poate tinerii nici nu știu, puteam să fiu candidatul perfect al statului di anii 2010 și am refuzat!

Am cu 15 kilograme mai puțin, mi-au murit în acest timp atât tatăl, cât și mama.

NU mă așteptam ca toate televiziunile să preia numai ce era rău la OTV, poate mai greșeam și nou, eram TikTok-ul acelor vremuri.

(…)vreau să spun ceva foarte important. Mai țineți minte OTV? Fiecare, poate, dintre cei care ne vedeți acum, aveți o amintire cu OTV. Mai bună, mai ră, nu contează. Vă culcați și vă trezeați noaptea cu mine.

Cazul Elodia și așa mai departe. Ei bine, OTV-ul ăla, când a fost închis, OTV însemna o firmă, un SRL, o companie care avea niște clădiri, ca orice televiziune, ca orice întreprindere.

Știți că toate aceste bunuri au fost executate, au fost luate de o firmă de avocați a domnului Doru Trăilă? Și vreau să vă spun ceva și mai important de atât. Adică astea o să le puteți verifica. 13 proprietăți. Terenuri, clădiri, studiouri, plazme, luate de domnul Trăilă. Bine, am zis că legea îi dă dreptul să facă un fel de executor, firma de avocaturi, împreună cu o firmă a unor executori.

Dar pe cine a reprezentat domnul Trăilă când a executat?

Banca Română de Dezvoltare.

Eu glumeam cu George Simion, el este mult mai tânăr, că sunt omul din spate. El mă suna și-mi spunea <<domnule președinte>>, eu îi spuneam, <<George, nu mai glumi așa, că telefoanele mele sunt ascultate!>>…”.

”Uite, ai aici 300 de mii de lei, pentru televiziunea aia…„

Ne-am întâlnit într-o vilă, mi-a pus pe masă o pungă cu bani și zice: <<Uite, ai aici 300 de mii de lei, pentru televiziunea aia a ta, e un morman de fiare>>. Și eu i-am zis <<Nu, mulțumesc!>> A rămas surprins, nu se aștepta la răspunsul ăsta.

„Când am venit spre emisiune am trecut pe lângă un bloc care acum valorează 50 de milioane de euro, pe care oamenii din Cupola, cei care conduc Statul Mafiot Român, puterii mafiote) mi l-au oferit pe vremuri. Un cetățean a venit să mi-l ofere, ca să bat palma cu Diavolul, ca să fiu candidatul perfect, ca să fiu în locul domnului Iohannis. Dacă luam atunci blocul, acum veneam aici in calitate de președinte al României. S-a întâmplat prin 2010-201211.

Cum căutau ei un candidat perfecte pentru a conduce țara…

La momentu, 2009, eu încercam să-mi dezvolt afacerea și am deci să-mi fac și o televiziune DDTV. Și i-am făcut un promo cu un anunț important pentru țară, în fiecare zi număram câte zile au ai rămas.

Eu nu i-am dat seama că acele 84, 83 de zile coincideau cu data limită pentru depunerea candidaturii.

Îmi mai ziceam oamenii ce bine ar fi, dar e nu mă gândeam, eu eram cu Elodia, politica nu se mai căuta.

Și, acu țineți-va bine si să mă asculte si cei 14 care candidează acum: la o zi după ce a făcut acel promo, aveam deja acel dosar de șantaj în care era implicat un coleg si eu din martor am devenit inculpat.

Apoi m-a sunat cineva, o persoană importantă, m-a sunat seara, că așa sună ei, daca ne pume vedea.

I-am zis că am emisiune, că termin pe la 3 noaptea, a zis să ne vedem atunci.

N-am putut să-l refuz, sunt și eu om, așa că m-am dus.

Știți ce mi s-a spus?

<<Scoate promo ală de pe post și-ți dăm ceva la schimb!>>

Eu și uitasem de promo, că eram cu Elodia, la care omulu îmi zice

<<Du-te la seif si ia-ți de acolo cât crezi!>>, el trăgea din trabuc si zice

<<Ești destul de tânăr, acum trebuie să sprijinim pe altcineva>> și atunci eu m-am prins că e vorba de președinție, atunci m-am prins, dar în loc să-i spun adevărul că e vorba de un canal de desene animate, m-am ridicat în picioare, i-am spus <<Excelență, o să scot promo!>>, am sunat și le-am zis să-l scoată.

Ce credeți că se întâmplă?

A doua zi, dosarul în care începuse urmăritea mea penală, în urmă cu o săptămâă, era deja clasat. Adică statul mafiot avea onoare pe vremea aia, dacă făceai ce-ți cerea își respecta promisiunile.

