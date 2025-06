Avion cu sute de pasageri prăbușit (video)

Un avion Air India cu cu cel puțin 242 de oameni la bord s-a prăbușit joi, la scurt timp după decolare, pe un aeroport din statul Gujarat din vestul Indiei.

Avionul se îndrepta spre Londra. Imaginile surprinse au arătat fum negru gros ridicându-se pe cer în apropierea aeroportului, transmit agențiile internaționale de presă.

La bordul avionului se aflau 230 de pasageri, doi piloți și zece membri ai echipajului, a confirmat Directoratul General de Aviație Civilă.

”Zborul AI171 de pe ruta Ahmedabad – Londra Gatwik a fost implicat într-un incident astăzi, 12 iunie 2025. La acest moment, analizăm detaliile”, a transmis imediat după incident Air India.

”Plecarea era prevăzută la ora (locală) 9.50, iar sosirea la ora (locală) 18.25. Semnalul aparatului s-a pierdut la ora (locală) 10.08, la 180 de metri altitudine, la mai puţin de un minut după decolare”, anunţă site-ul specializat Flight Radar.

BREAKING: Air India plane heading to the UK crashed in Ahmedabad, India; at least 133 people on board – ANI/REU pic.twitter.com/EcbfiY0C3h — BNO News (@BNONews) June 12, 2025

Air India Flight AI 171 (Boeing 787 Dreamliner) from Ahmedabad to London carrying 242 passengers has crashed into Meghaninagar IGP Complex. Fire fighters at the spot and rescue ops underway. Devastating. Prayers🙏🏽 pic.twitter.com/yNVb7gdna6 — Darshan Pathak (@darshanpathak) June 12, 2025