BREAKING NEWS O a treia dronă doborâtă. Drona este de tip Shahed, utilizată de Rusia în război

UPDATE 11.53 Oana Țoiu îl convoacă pe ambasadorul Federației Ruse la Ministerul Afacerilor Externe.
„Astăzi dimineață, la ora 10:13, un nou avion fără pilot a fost doborât de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia.
Felicit piloții români și echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunile lor, ei contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.
Conform anchetei desfășurate de Parchetul General, avionul fără pilot doborât vineri dimineață este de tipul Shahed, utilizat de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.
Anchetele privind avioanele fără pilot doborâte ieri și astăzi sunt în curs.
Protestul diplomatic al României împotriva Federației Ruse va fi bazat pe aceste anchete.
Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian NATO și spațiu aerian al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile, iar noi le tratăm cu cea mai mare seriozitate, alături de aliații noștri.
În urma acestor încălcări repetate, Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României”, a transmis ministra pe X.
UPDATE 11.40 Mesajul premierului
UPDATE 10.57 MApN, mesaj după ce drona a fost doborâtă
„Piloții noștri au doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian românesc!
În această dimineață, la 10:13, un pilot român, aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, a doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian al României.
A fost doborâtă deasupra Mării Negre”, a transmis ministerul.
Știre inițială. Nicușor Dan anunță că o a treia dronă e lovită de piloții români
„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.
Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.
Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.
Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a transmis președintele Nicușor Dan.
Ieri, a doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). A fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16. Este a doua zi la rând când piloții români doboară o dronă care intră în spațiul aerian al țării.
Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.
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19 comentarii
Romania n-are nicio proba materiala ca dronele au fost trimise de Federatia Rusa. Eu raman la parerea ferma ca Ukraina este singura interesata sa trimita in spatiul romanesc drone „utilizate de rusi in razboiul lor” !
Nu stiu nimic despre drone , de aceea o rog pe doamna Cringasu sa publice cite o poza cu dronele sovietice si cele ucrane , pentru a putea , in caz de zaresc pe cer asa ceva sa stiu exact a cui este . Multumesc anticipat .
ceri cam mult, nici MApN nu știe diferența de aceea pentru ei toate pisicile noapte sunt negre, așa ca toate dronele sunt rusești
Dar sunt oare drone de bombardament (incarcate cu munitie). Sau …
Contează acel …”sau”…din postarea ta?
Sunt curios ce-ai fi scris daca aceste drone umbau hai-hui prin Romania și ucideau un nevinovat!!
Ai directive in caz de…? Ce-ți spune manualul scris la St. Petersburg?
Oricine poate folosi drone din acel tip, inclusiv ucrainenii. E suficient sa recuperezi citeva și apoi le folosești tu pentru in numele Rusiei. Daca Rusia dorește război cu noi ,credeți ca ne “testa “ asa cu drone? Iti trimetea citeva rachete direct in obiectivele militare mai importante și gata . Mai trebuie sa gindim inainte de a scrie ceva. Unde mai este elementul surpriză dacă îți trimite în fiecare zi cite una? Dacă veți să spuneți ca ne “spionează” , au sateliți ce trec odată pe zi deasupra României , tara este cartografiata. Și apoi noi cum ne manifestăm de la începutul acestui război? Am fost oare neutrii, am stat în banca noastră, sau am ajutat cu tot ce am putut Ucraina , adică bani, arme, logistică? Cum se numește o țară care este de partea unei tari ce este implicată într-un razboi ? Nu suntem noi practic in razboi cu Rusia? Cind trimiți arme, bani și materiale pe front în urma cărora sunt omoriti ruși și distruse obiective rusesti, cum se numește asta? Te miri ca acum îți vin drone ?
A TREIA DRONA LE URMAREA PE CELELATE DOUA DRONE DACA AU AJUNS LA DESTINATIE ?
In ultima lui interventie media Traian Basescu a cerut ucra inei SA INCETEZE JOCUL DRONELOR DEASUPRA ROMAMIEI, care pericliteaza securitatea Romaniei( incheiat citatul)PS Pt intaia oara i-am dat nota 10
De ce ghioceii de la Bucuresti nu cer ferm UE si NATO, dislocarea in regim de urgenta de sisteme antidrona ?! Intr-o saptamana UE a aprobat si acordat Ucrainei un ajutor financiar de 50 de miliarde de euro. Incontestabil, pilotii romani merita toate aprecierile, dar menirea F16 este alta. Ce facem daca apare un roi de vreo 10 sau mai multe drone ?!
Prima in jud. Buzău, a doua langa Sf. Gheorghe pe țărmul mării, a treia in apele teritoriale din zona Sulina.
Ușor și cu răbdare, acumuland expierenta , sa de-a Domnul sa mergem direct la sursa de decolare a acestor drone.
Indiferent de unde se ridică.
Dronele astea aveau si incarcatura pt. a putea distruge un obiectiv ,sau sunt doar jucarii ca sa ne epuizeze noua stocurile de rachete si la fel sa ne goleasca rezervoarele cu comnustibil pt. zburatoarele noastre F- 16 ?
‘Implicare’, dublura purtătorului de cuvânt al armiei romăne.
Asta e miștocăreală ,, pi față ,, ! Aidoma centrelor de dresare a cîinilor . Li se aruncă un obiect și ei aleargă cu limba scoasă să-l prindă și să-l aducă înapoi . Diferența e că , uneori , inteligența cîinilor depășeste pe aceea a celor din autorități .
corect,asemanarea cu cainele e buna.
Tipul asta de drona este utilizat NUMAI de Rusia?!?
Am inceput sa facem curatenie…
De ce ii felicita, nici ei, felicitatii si felicitatorii, nu stiu! Chiar cred ca noi, cei ce citim si vedem realitatea, credem laudele si zicerile lor? Credem ca asa si pe dincolo cu dronele, cand rusesti si trimise ba de rusi, ba de ucrainieni? Sau o fac pentru motive sa declare Nicu stare de urgenta cu consecintele politice si ingradiri drastice de libertati, vot, circulatie,etc!
Iar vă creac măi băieți solzi și coadă?
Zici tu ceva! Și eu cred că asta vor să facă.🤨