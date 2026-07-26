BREAKING NEWS O a treia dronă doborâtă. Drona este de tip Shahed, utilizată de Rusia în război

UPDATE 11.53 Oana Țoiu îl convoacă pe ambasadorul Federației Ruse la Ministerul Afacerilor Externe.

„Astăzi dimineață, la ora 10:13, un nou avion fără pilot a fost doborât de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia.

Felicit piloții români și echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunile lor, ei contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Conform anchetei desfășurate de Parchetul General, avionul fără pilot doborât vineri dimineață este de tipul Shahed, utilizat de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Anchetele privind avioanele fără pilot doborâte ieri și astăzi sunt în curs.

Protestul diplomatic al României împotriva Federației Ruse va fi bazat pe aceste anchete.

Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian NATO și spațiu aerian al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile, iar noi le tratăm cu cea mai mare seriozitate, alături de aliații noștri.

În urma acestor încălcări repetate, Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României”, a transmis ministra pe X.

UPDATE 11.40 Mesajul premierului

UPDATE 10.57 MApN, mesaj după ce drona a fost doborâtă

„Piloții noștri au doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian românesc!

În această dimineață, la 10:13, un pilot român, aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, a doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian al României.

A fost doborâtă deasupra Mării Negre”, a transmis ministerul.

Știre inițială. Nicușor Dan anunță că o a treia dronă e lovită de piloții români

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Ieri, a doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). A fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16. Este a doua zi la rând când piloții români doboară o dronă care intră în spațiul aerian al țării.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.

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