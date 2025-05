Burleanu anunță când va pleca din FRF

Răzvan Burleanu este președinte al FRF din anul 2014. Este cel care a succedat lui Mircea Sandu, iar desemnarea sa la acea vreme a fost o imensă surpriză, întrucât provenea din lumea minfotbalului.

Sub conducerea sa, echipa națională a ajuns la două turnee finale de EURO, în 2016, în Franța și în 2024, în Germania. Totuși, el nu a reușit cel mai important obiectiv, ratat în 2018 și 2022, respectiv revenirea la un turneu final de CM (primul după 1998). Se speră ca gheața să fie spartă acum, pentru Mondialul din 2026, primul cu 48 de echipe naționale la start, competiție care va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

Răzvan Burleanu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA în premieră cât mai are de gând să rămână la șefia fotbalului românesc.

„Cu siguranță, candidez și anul viitor, mai ales că, în momentul de față, tocmai ce ne-am terminat întâlnirile anuale. La începutul fiecărui an, organizăm aceste întâlniri în afara Bucureștiului cu toți membrii afiliați Federației Române de Fotbal, un total de vreo 300 aproximativ de cluburi și asociații județene de fotbal și pot să vă împărtășesc că a existat și există în momentul de față o largă susținere din partea tuturor membrilor afiliați Federației Române de Fotbal sau din partea celor mai mulți pentru a putea să continuăm și pentru un următor mandat.

În primul rând, statutul… îmi permite să candidez. Această limită de mandate a fost introdusă chiar de mine și de colegii mei. Această limită de mandate, de 3 mandate, de câte 4 ani, a fost aprobată după începerea primului mandat.

Ceea ce înseamnă că această limită de mandate se aplică doar pentru viitor. Aceleași lucruri le întâlnim astăzi atât la nivel de FIFA, la nivel de confederații, UEFA, CONMEBOL, care e confederația sud-americană, dar și alte federații europene de fotbal, cum sunt federațiile din țările nordice, care sunt adevărate modele.

N-au avea cum să fie așa de dinainte, fiindcă fostul președinte a avut un mandat de douăzeci și patru de ani. De ce și chiar cred în această necesitate de a avea o limită de mandate. În primul rând, fiindcă creezi un cadru în care te asiguri că cei care sunt la conducere nu vor avea o abordare, să spunem, cum ați denumit-o dumneavoastră, dictatorială.

Eu aș putea să o numesc marcată de autoritarism și în același timp de a putea să te asiguri că menții permanent acest ritm de dezvoltare, chiar de accelerare. De aceea, practic, nu voi fi niciodată un susținător al eliminării unei limite de mandate.

Am posibilitatea de a mai candida pentru încă un mandat din 2026 până în 2030. Ultimul. Nu voi susține niciodată o modificare de statut de eliminare a unei limite. Am introdus și am implementat această limită de mandate înaintea confederației europene, UEFA, înaintea confederației internaționale, FIFA!

Ca să poți să schimbi într-adevăr un sistem, ai nevoie de o viziune. O viziune pe termen lung. De fapt, aceasta este și caracteristica, poate, a acestor 11 ani de când eu, împreună cu colegii mei, manageriem și dezvoltăm fotbalul în România. Am avut o viziune foarte clară pe termen lung”.