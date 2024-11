Când va fi desecretizat și palatul baronului Ciolacu?

Împăratul Klaus a fost dat de gol! Guvernul Ciolacu a desecretizat joi hotărârea guvernamentală privind destinația vilei de protocol de pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86, denumită de presă ,,palatul împăratului”, rezultând fără putință de tăgadă că urma să fie atribuită președintelui Klaus Iohannis, după încetarea celui de-al doilea mandat prezidențial.

Cel mai bizar, anost președinte postdecembrist al României, cel mai ahtiat de lux și costisitor locatar al Palatului Cotroceni a avut nesimțirea să-și asigure, cu doi ani înainte de expirarea ultimului mandat, o locuință imensă, cu o suprafață de 1.100 de mp (11 ari), la care, conform datelor declasificate până acum, au fost efectuate lucrări de reabilitare, de modernizare și de extindere în valoare de 13,8 milioane de lei (aproape 3 milioane de euro).

Hotărârea cu pricina a fost adoptată în data de 10 august 2022 și este semnată de primul-ministru Nicolae Ciucă, de secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, de ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, și de directorul general al RA-PPS, Marius Grăjdan.

Procedural, hotărârea a fost pregătită, respectiv redactată și motivată, de ultimii trei semnatari, care au apartenență politică la PSD, rezultând că acest partid a fost atunci complicele PNL și că liderul său Marcel Ciolacu a știut de privilegiul oferit președintelui Iohannis. Numai că în vremea aceea Nicu și Marcel se aveau ca frații, iar Iohannis era tăticul lor politic.

Nărăvit la vile de protocol din 2017

Acum, în calitate de șef al Guvernului, dar și de candidat prezidențial, Marcel Ciolacu ar trebui să desecretizeze și data și modul în care i-a fost atribuită vila de protocol în care a locuit și locuiește în buricul capitalei, aproape de Televiziunea Română, precum și cheltuielile pentru renovare și lucrări noi efectuate la aceasta după ce PSD a preluat guvernarea în decembrie 2016.

În presă au apărut informații potrivit cărora această vilă ar fi fost pregătită după 2016 pentru liderul de atunci al PSD, Liviu Dragnea, care devenise președinte al Camerei Deputaților (al treilea om în stat), iar cheltuielile efectuate pentru aceasta s-ar fi ridicat la 6 milioane de euro, o sumă dublă față de cea desecretizată până acum pentru vila destinată lui Iohannis.

Dragnea a ajuns însă la pușcărie, iar somptuoasa și costisitoarea vilă a fost acaparată de succesorul său la șefia Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, care fusese o perioadă omul său cel mai de încredere. Conform unor colegi de partid, Ciolacu s-a nărăvit la vile de protocol din 2017, când a primit o asemenea vilă cu ajutorul președintelui PSD, Liviu Dragnea, și al premierului Mihai Tudose, după ce aceștia l-au promovat vicepremier al Guvernului condus de bunul său amic din Brăila.

Aflându-mă în București, am mers miercuri (cu o zi înainte de desecretizarea vilei pregătite pentru actualul președinte al României) să văd vila de protocol în care s-a aciuat și îmbuibat actualul premier al țării noastre, care are intrarea oficială pe strada Inginer Cucu Niculescu Starostescu nr. 6 și o intrare secundară pe strada Arhitect Grigore Cerchez. Despre această vilă am scris în articolul intitulat ,,Casa misterelor lui Ciolacu”, publicat în Cotidianul din 1 noiembrie 2024, după ce am primit informații și fotografii de la o persoană care locuiește în zonă.

Potrivit acesteia, în ultimii doi ani a remarcat că în vila respectivă locuiește premierul Marcel Ciolacu, care folosește numai intrarea principală de pe strada Starostescu, și a văzut-o, de mai multe ori, intrând sau ieșind pe intrarea secundară de pe strada Cerchez pe pretinsa sa amantă Sorina Docuz, cu care s-a vehiculat că ar avea un copil din luna februarie a.c. Femeia intra, de obicei, cu autoturismul în curtea vilei, dar uneori parca autoturismul lângă trotuar și intra pe jos.

Un palat camuflat de 1.000 mp

La fața locului am constatat că vila de protocol a premierului Ciolacu este situată într-o zonă destul de ferită de ochii publicului. Pe străzile Starostescu și Cerchez se intră de pe mai cunoscuta stradă Zambaccian, dar la celălalt capăt sunt înfundate, așa că pe acestea circulă numai locatarii de pe cele două străzi. Străzile sunt paralele și au o lungime de circa 100 de metri, astfel că pe acestea sunt amplasate doar câteva vile, cu puțini locatari. Vila lui Ciolacu este imensă, un adevărat palat, întinzându-se pe o suprafață de cel puțin 1.000 mp (10 ari).

Clădirea are trei nivele, respectiv parter și două etaje, și un turnuleț deasupra. A fost proiectată și construită în perioada interbelică în stil neobrâncovenesc (neoromânesc) de către unul din principalii promotori ai acestui stil, arhitectul Grigore Cerchez. Valoarea sa actuală este estimată la 25-30 de milioane de euro.

Vila este ferită de ochii lumii și datorită faptului că este înconjurată de un gard de piatră, tencuit și stropit cu ciment, cu o înălțime de circa doi metri, pe care a fost fixat un camuflaj de culoare verde din material plastic, impregnat cu frunze asemănătoare cu cele de iederă, având o înălțime de peste un metru.



Vila are două intrări pe strada Starostescu, o poartă de acces auto în partea dreaptă și o portiță pentru acces persoane spre mijloc, care are o lățime de numai un metru și este și ea camuflată cu frunze verzi de plastic.

Pe trotuar, lângă această portiță, este amplasată o gheretă pentru pază, care nu este folosită în prezent. Pe strada Cerchez se află doar o poartă de acces auto, în partea dreaptă, iar, pe partea stângă, la capătul gardului, este amplasată pe trotuar o altă gheretă pentru pază, tot nefolosită.

Copiii care-l dau în vileag pe premierul amorezat

Am stat 15-20 de minute pe strada Starostescu, dar nu am observat nicio mișcare în vila de protocol și nu am întâlnit sau văzut niciun vecin cu care să intrăm în vorbă. Am mers pe strada Cerchez unde am fost mai norocoși, întâlnind două femei care erau echipate în salopete ale unei firme bucureștene de salubritate și adunau frunzele căzute pe trotuare și pe stradă. Le-am întrebat dacă știu cine locuiește în vila imensă de vizavi, iar una dintre ele mi-a răspuns că locuiește primul- ministru Marcel Ciolacu și mi-a precizat că acesta folosește intrarea de pe strada Starostescu. Am întrebat-o dacă l-a văzut pe Ciolacu intrând sau ieșind din vilă și mi-a răspuns că l-a văzut de mai multe ori și că, de fiecare dată, era însoțit de doi bărbați în haine civile. Mi-a mai spus că ultima oară l-a văzut cu o săptămână și ceva în urmă.

Chestionând-o dacă a văzut pe cineva intrând sau ieșind pe poarta de pe strada Cerchez, mi-a răspuns că a văzut intrând sau ieșind, de câteva ori, doi copii, respectiv un băiețel care mergea la școală, având ghiozdan de elev, și o fetiță. Cel mai probabil, au fost copiii Sorinei Docuz din căsătoriile anterioare, aceasta având un băiat de 11 ani din căsătoria cu primarul social-democrat al Sectorului 3, Robert Negoiță, și o fetiță de 6 ani cu fostul deputat PSD de Giurgiu, Mădălin Stan.

Ciolacu la fel de lăcomos ca Iohannis

Potrivit unor cunoscători, având în vedere amplasamentul și camuflajul realizat, este posibil ca vila de protocol a lui Ciolacu să fi fost anterior casă conspirativă a unui serviciu secret românesc. Cert este că palatul de protocol al baronului roșu Ciolacu este aproape la fel de imens ca palatul de protocol pregătit pentru împăratul Iohannis, dar a fost mai costisitor sub aspectul cheltuielile de renovare și extindere. În curte, în partea stângă a vilei de pe strada Starostescu, este vizibilă o construcție de lungimea vilei, cu o înălțime de circa 4 metri, care este complet camuflată în verde. Cel mai probabil, este o terasă cu piscină, care a fost construită cu câțiva ani în urmă. Este vizibil că vila și gardul au fost renovate în exterior de o perioadă relativ scurtă.

Ciolacu o scaldă că începând din noiembrie 2021 (probabil că atunci s-a mutat în vilă) până în prezent a fost efectuată o singură investiție, constând în montarea unei centrale termice pe gaz, în valoare de 59.272 lei. Și el și RA-PPS trebuie să ne spună însă ce investiții s-au efectuat la vilă în perioada anterioară (ianuarie 2017-noiembrie 2021) și care este valoarea acestora.

Cert este că și Iohannis și Ciolacu au dat dovadă de o lăcomie maladivă, în condițiile în care primul avea șase case în Sibiu, iar Ciolacu avea două vile în Buzău și un apartament în București achiziționat de firma soției sale, la care a fost asociat majoritar până la partajul din luna iunie a.c. Niciun președinte postdecembrist nu a beneficiat de un palat de protocol ca și cel pregătit pentru Iohannis. Niciun premier postdecembrist nu a beneficiat de un palat de protocol ca și Ciolacu.

Majoritatea premierilor de după 1990 au locuit în casele lor proprietate personală sau în locuințe mai modeste închiriate de RA-PPS. În perioada în care a fost premier, Emil Boc, care avea domiciliul în Cluj-Napoca, a locuit într-un apartament din București închiriat de PDL. După cum se știe, Nicolae Ciucă a locuit și locuiește în casa sa din Balotești. E de-a dreptul scârbos cum încearcă Ciolacu să se autovictimizeze și să stoarcă lacrimi lăsând să se înțeleagă că ar fi rămas sărăcanul pe drumuri, fără locuință, în urma partajului încheiat cu soția sa întrucât în casa de 64 mp care i-a revenit locuiește fratele său, care este bolnav.