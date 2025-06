Candidat la Președinție împușcat (video)

Senatorul columbian Miguel Uribe, potențial candidat la președinție, a fost împușcat sâmbătă la Bogota, potrivit guvernului și partidului său, transmite Reuters. A fost grav rănit,

Senatorul în vârstă de 39 de ani a fost împușcat în timpul unui eveniment de campanie în cadrul candidaturii sale la președinție în 2026. El este membru al partidului conservator de opoziție Centru Democrat, fondat de fostul președinte columbian Alvaro Uribe. Cei doi bărbați nu sunt rude.

Conform unei declarații a partidului care condamnă atacul, senatorul găzduia sâmbătă un eveniment de campanie într-un parc public din cartierul Fontibon din capitală, când „subiecți înarmați l-au împușcat din spate”.

Partidul a descris atacul ca fiind grav, dar nu a dezvăluit mai multe detalii despre starea lui Uribe. Videoclipurile de pe rețelele de socializare au arătat un bărbat, identificat drept Uribe, fiind îngrijit după împușcături. Acesta părea să sângereze din cap.

Soția lui Uribe, Maria Claudia Tarazona, a scris pe contul soțului ei de pe X că acesta „luptă pentru viața sa”.

Ministrul Apărării din Columbia, Pedro Sanchez, a declarat că un suspect a fost arestat în cazul împușcăturilor și că autoritățile investighează dacă și alte persoane au fost implicate. Sanchez a spus că a vizitat spitalul unde Uribe era tratat.

Cazul este comparat cu cel al lui Donald Trump.

